Colegiul Național Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe este casa unui motan pe nume Mișu. Elevii, profesorii și întreg personalul se bucură de prezența felinei. Mișu are voie să intre în sălile de clasă, în biroul directorului și oriunde poftește, iar copiii sunt încântați să aibă un așa prieten în timp ce se află la școală.

Pe pagina de Facebook a Colegiului au fost publicate câteva imagini cu motanul Mișu, precum și povestea acestuia. Blănosul și-a făcut apariția la școală în urmă cu doi ani și nu a mai plecat. Frumosul motan are analizele la zi, este vaccinat și deparazitat și primește grijă, iubire și răsfăț în școala care îi este casă.

„Sufletul blănos al școlii noastre. Se numește Mihăiță, dar prietenii îi spun, simplu, Mișu. A apărut într-o dimineață de februarie, aproape acum doi ani. Nimeni nu știe exact de unde a venit — unii spun că l-a adus destinul, alții că a simțit mirosul de bunătate și s-a oprit unde i-a fost bine. De atunci, Mihăiță și-a ales locul: școala noastră a devenit casa lui. În fiecare zi, la prima oră, Mișu își face rondul de onoare. Salută elevii care vin somnoroși, se așază tacticos pe scări și privește, parcă înțelegând tot, agitația din curte. Nu știe el prea multe despre formulele matematice, marile bătălii din istorie sau legile fizicii, dar are o știință a lui — arta de a aduce zâmbete și liniște”, au povestit reprezentanții Colegiului.

Mișu chiar are puterea de a schimba atmosfera în clasă și de a le aduce elevilor zâmbetele pe buze, în zilele când lecțiile nu sunt tocmai floare la ureche.

Motanul Mișu îi încurajează pe elevi în zilele cu lecții dificile

„Când o lecție devine prea grea, iar gândurile elevilor par departe, o simplă apariție a lui Mihăiță la ușă schimbă atmosfera. Intră încet, cu pas domol, se așază în bancă lângă cineva obosit sau se întinde la catedră, lângă profesor, ca un adevărat asistent didactic. E felul lui de a spune: Totul va fi bine”, au povestit reprezentanții Colegiului din județul Covasna.

Mișu este iubit și îngrijit de tot personalul din Colegiu: doamnele de la secretariat, doamnele de la cantină, domnii de la pază, toți au rolul lor în îngrijirea motanului de la școală.

„Știe exact pe cine să caute. La secretariat e întâmpinat cu o mângâiere și câteva boabe crocante, la direcțiune primește respectul cuvenit unui angajat vechi, iar doamnele de serviciu şi de la cantină îl răsfață cu delicii pe care doar el le înțelege. Până și domnii de la pază au învățat că Mihăiță nu trebuie controlat la poartă — e „de-al casei”. Dar adevărata lui familie sunt elevii. Îl cheamă, îl mângâie, îl fotografiază, îi scriu mesaje pe rețelele școlii. Iar el răspunde cu gesturi mici — o frecare de picior, o privire lungă, un tors blând care vindecă griji”, au mai povestit reprezentanții Colegiului.

Pentru cei care calcă pragul Colegiului Național Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe, motanul Mișu este un simbol al prieteniei și al bucuriei simple

„De doi ani, Mişu e martor la zeci de povești: emoțiile primilor ani de liceu, bucuria revederii după vacanțe, lacrimile despărțirilor la absolvire. El e acolo, mereu. Știe toate secretele curții, toate colțurile de lumină, toate locurile unde se ascund zâmbetele. Și, cumva, ne amintește în fiecare zi de ceea ce înseamnă să aparții. Să iubești locul în care trăiești, oamenii care te primesc, și să răspândești binele fără să aștepți nimic în schimb”, au mai transmis membrii familiei lui Mișu.