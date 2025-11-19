Pisică trimisă din greşeală de stăpâna ei într-un colet. Ce s-a întâmplat cu felina

O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, potrivit Agerpres. Poliţia a precizat marţi că o angajată a unei brutării din Bavaria, care găzduieşte şi un punct de ridicare a coletelor, a auzit un mieunat slab venind dintr-o cutie de carton şi a anunţat-o pe proprietară, pe care o cunoştea.

Pisica a ajuns într-un colet

Se pare că felina, curioasă, se strecurase în cutie şi adormise, fiind apoi expediată din greşeală. Coletul a fost deschis, iar pisica, nevătămată, a fost înapoiată proprietarei, au anunțat poliţiştii.

