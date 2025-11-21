IAMS a lansat o campanie națională dedicată pisicilor supraponderale din SUA, în parteneriat cu faimosul Garfield, pentru a promova IAMS Healthy Weight, hrana uscată care ajută pisicile să-și mențină o greutate sănătoasă. Inițiativa include o instalație spectaculoasă în Mall of America, Minnesota – un stat cunoscut pentru procentul ridicat de pisici supraponderale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Instalație inedită în Mall of America

Panoul publicitar creat de IAMS pare să fie răsturnat de greutatea lui Garfield, zdrobind o mașină parcată. Vizitatorii Mall of America, în perioada 21-22 noiembrie, pot accesa IAMS Healthy Weight Hub for Cats și pot primi cupoane pentru noul produs, notează Pet Food Industry.

Statisticile îngrijorătoare despre pisicile supraponderale

Potrivit IAMS, 60% dintre pisicile din SUA sunt supraponderale, dar doar 28% dintre proprietari recunosc această problemă. Deși conținutul despre pisici supraponderale poate părea amuzant sau drăgălaș, menținerea unei greutăți sănătoase este crucială pentru sănătatea și longevitatea pisicilor.

Pisicile supraponderale sunt mai predispuse la boli și pot avea o durată de viață mai scurtă. Prin urmare, hrana echilibrată, exercițiile și controalele regulate la veterinar sunt esențiale.

Mesajul specialiștilor IAMS și Garfield

Jean-Paul Jansen, director de marketing la Mars Pet Nutrition North America, declară: “Aceasta este o problemă la nivel național și sperăm ca, prin colaborarea cu Garfield, proprietarii de pisici să fie informați și să contribuie activ la menținerea unei greutăți sănătoase pentru animalele lor.”

Pe Instagram și TikTok, IAMS va prezenta pisici reale care consumă IAMS Healthy Weight, oferind sfaturi și resurse utile pentru proprietarii de pisici.

Kirsty Cooper, director creativ la Paramount, adaugă: “Garfield poate iubi lasagna mai mult decât orice – și noi îl iubim așa – dar mesele echilibrate, vizitele la veterinar și puțină joacă fac o pisică mai sănătoasă și mai fericită.”

IAMS Healthy Weight – hrana care ajută pisicile să slăbească sănătos

IAMS Healthy Weight Dry Cat Food este disponibilă în magazinele de animale și retailerii majori din întreaga țară. Formula include:

Pui ca prim ingredient

L-Carnitină pentru susținerea masei musculare

Nivel ridicat de proteine și fibre

Brandul raportează că pisicile pot începe să piardă în greutate în doar două luni, îmbunătățindu-și sănătatea și vitalitatea.