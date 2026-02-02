VIDEO EXCLUSIV | Platforma care previne abandonul: EduCanin te ajută să afli ce câine ți se potrivește sau dacă ar trebui să mai aștepți

Decizia de a aduce un câine acasă este, de multe ori, una emoțională. Ne îndrăgostim de o rasă, de o poză sau de un pui simpatic, fără să ne punem toate întrebările necesare înainte. EduCanin își propune să schimbe această abordare și să mute decizia din zona impulsului în cea a responsabilității. Educanin.ro este o platformă gratuită care se adresează viitorilor proprietari de câini, fie că vorbim despre adopție sau despre achiziția unui câine de rasă. Scopul ei este simplu, să-i ajute pe oameni să înțeleagă dacă sunt pregătiți pentru un câine și, dacă da, ce tip de blănos li se potrivește cu adevărat. Petcats a stat de vorbă cu fondatorul platformei, Laurențiu Negrău, care este totodată instructor de dresaj canin acreditat de ministere educației și muncii, prin Asociația Națională a Instructorilor Canini Profesioniști (ANICP).

„EduCanin este o platformă de conștientizare și responsabilizare a viitorilor proprietari de căței. Este foarte important să știm ce presupune creșterea unui câine înainte de adopție sau cumpărare”, explică Laurențiu Negrău.

Teste gratuite care evaluează capacitatea și compatibilitatea

Platforma funcționează pe baza a două tipuri de teste, ambele gratuite. Primul este un test de capacitate, care îi ajută pe utilizatori să își evalueze propriile resurse: timp, energie, răbdare, stil de viață. „Prin propriile noastre răspunsuri ne putem da seama dacă este momentul potrivit pentru a aduce un cățel în viața noastră sau dacă ar trebui să mai amânăm”, spune Laurențiu Negrău.

Al doilea test, cel de compatibilitate, merge mai departe și analizează ce tip de câine sau ce rasă se poate adapta cel mai bine rutinei și obiceiurilor unei persoane. Scopul este evitarea surprizelor neplăcute care apar atunci când alegerea este făcută greșit.

„Testul de compatibilitate te ajută să afli ce rasă s-ar putea plia cel mai bine pe stilul tău de viață, astfel încât să nu fii surprins ulterior de comportamentele firești ale acelei rase”, explică dresorul. El dă și un exemplu concret: „Dacă vorbim despre un câine de pază, cum ar fi Cane Corso sau Presa Canario, și locuim la bloc, trebuie să știm că nivelul de reactivitate al unui astfel de câine poate crea situații periculoase în contexte absolut normale, cum ar fi întâlnirea cu un vecin pe scară.”

A început și o serie de vizite în adăposturi unde a întâlnit tipologii diferite de câine, fiecare cu trecutul său. Un astfel de exemplu este și Rock, un American Bully, salvat de cei de la Adăpostul Speranța. A fost un câine care a ajuns pe mâini nepotrivite, abandonat de stăpâni, iar în prezent trece printr-un program de reabilitare, în care face progrese vizibile. Cazuri ca al său sunt multe, iar expertul spune că adesea este vorba despre lipsa de educație canină, cunoștințe privind rasa respectivă sau pur și simplu lipsă de interes.

Educație înainte de a lua o decizie

Ideea platformei EduCanin a pornit din experiența directă a lui Laurențiu Negrău, acumulată în ani de lucru cu câini și cu proprietari. „Sunt instructor de dresaj canin de foarte mulți ani și văd cât de greu se descurcă oamenii atunci când nu aleg ce trebuie, din punct de vedere al compatibilității cu rasa”, spune el.

Scopul final al platformei este unul clar: reducerea abandonului. „Ținta mea este micșorarea ratei de abandon din România. EduCanin te ajută să înțelegi dacă ești în momentul potrivit să aduci un câine în viața ta sau dacă ar trebui să mai aștepți. Iar dacă ești pregătit, măcar să știi ce să alegi, pentru a nu ajunge ulterior la abandon.”

Un alt aspect important este accesibilitatea. Platforma poate fi un real sprijin pentru zonele în care nu există acces la dresaj sau educație canină. „În marile orașe există dresori, opțiuni, alternative. Dar sunt multe județe și comunități unde oamenii nu au acces la astfel de servicii, iar o alegere corectă de la început poate preveni multe probleme”, explică Negrău.

EduCanin nu promite câinele perfect și nu încurajează decizii rapide. În schimb, propune informare, reflecție și responsabilitate – exact lucrurile care lipsesc cel mai des atunci când, din păcate, un câine ajunge abandonat.