Plimbări cu câini Akita prin zăpadă: Evenimentul care atrage turiștii în Japonia ca un magnet (VIDEO)

Plimbări cu câini Akita prin zăpadă este noul eveniment care atrage turiștii în Japonia ca un magnet, permițându-le celor care vizitează nord-estul țării să se plimbe și să interacționeze cu aceste animale simpatice, dar pline de personalitate.

Plimbări cu câini Akita prin zăpadă

Biroul de Convenții și Vizitatori din orașul Akita a organizat un tur într-un parc pentru a promova turismul local pe timp de iarnă. În ajutor au venit mai mulți câini din rasa Akita Inu, despre care vizitatorii au fost informați în ceea ce privește caracteristicile și temperamentul.

Turiștii au fost nevoiți să țină câinii în lesă pe tot parcursul plimbării, fiind vorba despre un câine de talie mare. Acestora nu le-a fost frig, ba chiar s-au distrat trăgând de unii dintre turiști pe traseul de circa 600 de metri din parc.

Vizitatorii s-au bucurat de această experiență, făcând fotografii alături de câinii simbol ai Japoniei în frumosul peisaj de iarnă. Potrivit biroului de turism, turul, care era limitat la opt grupuri, s-a epuizat imediat după lansare, la sfârșitul lunii noiembrie.

Turiștii, fermecați de câinii în peisaj de iarnă

O femeie de 30 de ani din Tokyo, participantă la eveniment, a spus că a devenit o fană a câinilor Akita după ce a văzut fotografii și videoclipuri cu ei pe rețelele de socializare în timpul pandemiei de coronavirus. Despre plimbarea prin peisajul înzăpezit a spus că a fost de neuitat.

Sasaki Katsuya, un oficial din cadrul biroului, a declarat că este încrezător că turiștii vor vizita Akita chiar și iarna în anii următori, dacă se vor organiza evenimente atractive ca cel din acest an, sperând, de asemenea, să reușească să promoveze mai eficient farmecul orașului japonez Akita.

