Prima companie aeriană pentru câini introduce noi rute. Animalele sunt tratate ca pasageri VIP, cu recompense gourmet, căști anti-zgomot și veterinari la bord

În aprilie 2024, lumea aviației și a iubitorilor de animale a fost surprinsă de o veste ce părea desprinsă dintr-un scenariu de film: lansarea BARK Air, prima companie aeriană dedicată câinilor și stăpânilor lor. Conceptul a fost gândit pentru răsfățul patrupedelor, oferindu-le condiții de lux și o experiență de călătorie net superioară celei din cargo-ul unei aeronave comerciale. Totuși, această inițiativă a venit la pachet cu două avertismente majore: costurile extrem de ridicate și rutele inițial limitate.

Prima companie aeriană pentru câini extinde rutele

La început, BARK Air opera doar pe câteva trasee restrânse: New York-Los Angeles și New York-Londra. Dar succesul neașteptat și interesul tot mai mare al clienților au împins compania să își diversifice oferta.

Astfel, la mai puțin de un an de la lansare, harta destinațiilor s-a extins considerabil:

în America: San Francisco, Florida, Honolulu și Seattle;

în Europa: Paris, Lisabona, Madrid, Berlin și Milano.

BARK Air demonstrează că există cerere reală pentru acest tip de serviciu, chiar dacă prețurile continuă să fie uriașe pentru majoritatea stăpânilor de animale.

Cât costă, de fapt, o astfel de experiență?

Dacă vrei să îți răsfeți câinele cu un zbor BARK Air, trebuie să fii pregătit să plătești sume cu adevărat impresionante:

Los Angeles-New York: aproximativ 6.000 $;

New York-Berlin: în jur de 11.000 $;

Așadar, discutăm despre bilete cu patru sau chiar cinci cifre, imposibile pentru majoritatea stăpânilor. În plus, pentru multe destinații internaționale, singurul punct de plecare rămâne New York, limitând opțiunile reale ale clienților din alte țări.

Zboruri charter pentru câini și stăpâni

Pentru a răspunde cerințelor celor mai exigenți clienți, BARK Air a introdus și un serviciu exclusiv de zboruri charter. Practic, stăpânii aleg locul de plecare, destinația preferată și data dorită, iar compania le pune la dispoziție o aeronavă privată complet echipată pentru câini. Desigur, costurile cresc, fiind vorba despre închirierea unui avion întreg, dar experiența este personalizată la maximum.

Cum arată un zbor BARK Air?

Spre deosebire de companiile aeriene tradiționale, unde câinii sunt adesea transportați în cargo, în condiții stresante, BARK Air a creat o experiență premium:

cabine special adaptate pentru confortul patrupedelor;

recompense gourmet și jucării;

căști cu anulare a zgomotului pentru reducerea stresului;

însoțitori de zbor instruiți pentru nevoile animalelor;

medici veterinari la bord, pregătiți pentru orice situație de urgență.

Pe scurt, câinii sunt tratați ca niște oaspeți VIP, iar stăpânii călătoresc liniștiți, știind că prietenii lor blănoși primesc atenția pe care o merită.

O nouă viziune asupra călătoriilor cu animale

„Când am lansat BARK Air, scopul nostru a fost să contestăm normele călătoriilor cu câini, creând o experiență care să trateze patrupedele nu ca pe niște bagaje, ci ca pe niște pasageri de elită”, a explicat Matt Meeker, cofondator și CEO al companiei.

Această filozofie rezonează cu o tendință globală în plină ascensiune: proprietarii de animale caută servicii care să ofere siguranță și confort câinilor.

Alte inițiative similare la nivel global

Succesul BARK Air nu a rămas fără ecou. În SUA a apărut deja un competitor direct: Retrievair, care oferă zboruri prietenoase câinilor la prețuri mai accesibile (aproximativ 750 $ /bilet).

Devine tot mai evident că viitorul călătoriilor cu animale de companie va arăta complet diferit. BARK Air a demonstrat că există cerere pentru servicii ultra-premium. Între timp, alte companii aeriene încep să facă pași în direcția normalizării prezenței câinilor în avion.

Chiar dacă BARK Air este un serviciu elitist, rezervat celor cu venituri foarte mari, impactul său se resimte deja în industrie. Dincolo de lux și prețuri exorbitante, motto-ul companiei este următorul: câinii nu ar trebui să fie tratați ca bagaje, ci ca membri ai familiei.