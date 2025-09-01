Programul Primăriei Sibiu pentru sterilizarea gratuită a câinilor, un eșec total: 225.000 de lei alocați și niciun animal castrat

Programul Primăriei Sibiu, prin care au fost alocați 225.000 de lei pentru sterilizarea gratuită a 500 de câini, s-a dovedit a fi un eșec total. Din cauza condițiilor restrictive impuse proprietarilor, niciun animal nu a fost sterilizat până acum, notează Turnul Sfatului.

Situația a fost semnalată în ședința Consiliului Local Sibiu de către consilierul liberal Adrian Bibu. Acesta a amintit că, în baza hotărârii adoptate anul trecut, au fost înscriși pe liste doar trei câini, însă nu s-a realizat nicio operație de castrare. În paralel, Asociația Animal Life a reușit în 2023 să sterilizeze 1.786 de animale – atât câini, cât și pisici – în proporții aproape egale.

Birocrația, principalul obstacol

Potrivit consilierilor locali, eșecul programului are la bază birocrația excesivă și criteriile restrictive impuse beneficiarilor. Pentru a beneficia de sterilizarea gratuită, proprietarii trebuiau să aibă domiciliul permanent în municipiul Sibiu, cel mult trei câini de rasă comună și să facă dovada unor venituri mici – cel mult un salariu minim pe economie pentru persoanele singure sau un salariu minim și jumătate pentru familii.

Consilierul USR Diana Mureșan, inițiatoarea proiectului, a declarat că a solicitat eliminarea criteriului legat de venituri, însă acest lucru nu a fost acceptat de administrația locală. Totuși, există discuții pentru ridicarea pragului în acest an.

Soluții propuse de consilieri

Adrian Bibu a subliniat că legea obligă proprietarii de câini fără pedigree să își sterilizeze animalele, sub sancțiunea unor amenzi între 10.000 și 50.000 de lei. El a propus implicarea Poliției Locale și a Poliției Animalelor pentru verificări în teren, dar și o abordare mai activă a Primăriei Sibiu pentru a sprijini acest proces. Potrivit lui, implementarea corectă a programului ar putea reduce semnificativ cheltuielile cu Adăpostul de câini al Primăriei.

La rândul său, primarul Astrid Fodor a declarat că administrația este deschisă la propuneri și a menționat că cele mai multe probleme apar în zonele de la marginea orașului, unde oamenii nu au grijă corespunzătoare de animale.

Un proiect vechi, fără rezultate

Programul de sterilizare gratuită a câinilor a fost discutat în Consiliul Local Sibiu încă din 2022, însă a întâmpinat opoziție din partea unei părți a consilierilor. Varianta adoptată ulterior de Primăria Sibiu nu a avut rezultatele așteptate.

În județ există însă exemple de bune practici. La Târnava, administrația locală a reușit să implementeze un program de sterilizare gratuită printr-un parteneriat cu o asociație din Bazna, demonstrând că astfel de inițiative pot avea succes atunci când birocrația este redusă și colaborarea este eficientă.

