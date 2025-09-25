Proiect: Câinii din adăposturi pot fi îngrijiți acasă, temporar. Cum funcționează programul ‘‘Foster pentru adopție‘‘

Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi, 30 septembrie, a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.

Programul “Foster pentru adopţie” va fi implementat în adăposturile publice ale Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA).

Iniţiativa are ca scop încredinţarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice, spre îngrijire, socializare şi pregătire pentru o eventuală adopţie definitivă.

Încredinţarea temporară se realizează pe baza unui contract între ASPA şi beneficiar.

ASPA va asigura identificarea prin microcip şi înregistrarea în Registrul de Evidenţă al Câinilor cu Stăpân, vaccinarea, deparazitarea şi sterilizarea câinilor, precum şi sprijin logistic, hrană şi servicii medicale veterinare, la nevoie, pe perioada programului, în limita bugetului aprobat.

Persoana care îngrijeşte temporar un câine trebuie să îi asigure apă, adăpost şi să îl prezinte la controalele veterinare programate la ASPA. De asemenea, trebuie să aibă grijă ca animalul să nu se piardă şi să nu fie furat şi să nu îl înstrăineze, abandoneze sau utilizeze în scopuri comerciale. Plimbarea câinelui se va realiza doar cu lesă.

De asemenea, persoana care îngrijeşte temporar câinele (foster) va trebui să permită verificarea condiţiilor de întreţinere de către reprezentanţii ASPA şi să trimită poze/video şi informări săptămânale despre starea şi evoluţia animalului.

Totodată, va trebui să promoveze animalul pentru adopţie, iar dacă va găsi o persoană interesată, să o pună în legătură directă cu ASPA, pentru întocmirea procedurilor legale în vederea adopţiei.

Pe de altă parte, ASPA va trebui să asigure dreptul la preemţiune al fosterului în cazul adopţiei definitive.

Autoritatea va putea să decidă, în funcţie de interesul animalului, rechemarea câinelui în adăpost şi redistribuirea lui către alt foster sau către adopţie.

Potrivit referatului de aprobare, încredinţarea temporară a câinilor către persoane fizice va permite socializarea câinilor, adaptarea lor la mediul familial şi le va oferi beneficiarilor timp să ia o decizie responsabilă privind adopţia.

“Mecanismul sprijină reintegrarea socială a câinilor greu adoptabili, oferindu-le un mediu mai puţin stresant decât cel al adăpostului şi timp pentru a se acomoda cu oamenii şi cu mediul domestic. Pe lângă beneficiile legate de bunăstarea animalelor, programul contribuie şi la optimizarea resurselor publice”, prevede proiectul.

Conform notei de fundamentare, experienţa oraşelor şi organizaţiilor internaţionale care aplică programe similare arată că acest mecanism creşte rata adopţiilor şi reduce numărul de animale returnate în adăpost.

“În plus, implicarea comunităţii în sprijinirea câinilor fără stăpân contribuie la creşterea gradului de responsabilitate civică şi la îmbunătăţirea imaginii oraşului în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor”, menţionează sursa citată.

