Un nou studiu arată: Creșterea unui cățel poate fi mai dificilă decât pare. Iată de ce 1 din 3 familii se simte copleșită

Un nou studiu realizat de Royal Veterinary College (RVC) arată că peste o treime dintre familiile din Marea Britanie consideră că viața alături de un pui de câine este mult mai complicată decât și-au imaginat. Deși cățeii aduc bucurie, companie și sprijin emoțional, realitatea este că mulți stăpâni se confruntă cu probleme de comportament, dificultăți în gestionarea interacțiunilor dintre copii și câini și împărțirea responsabilităților în familie.

Problemele cele mai des întâlnite

Cercetarea, parte din programul Pandemic Puppies și finanțată de Society for Companion Animal Studies (SCAS), a analizat experiența a 382 de adulți și 216 copii cu vârste între 8 și 17 ani. Rezultatele au scos la iveală că 37,3% dintre îngrijitori au declarat că viața cu un cățel este mai grea decât se așteptau.

Dificultățile cele mai frecvente raportate de familii includ:

comportamente problematice precum mușcatul de joacă, săriturile sau joaca nedorită;

interacțiuni fizice intense (îmbrățișări, pupici, strângeri în brațe), adorate de copii, dar stresante pentru câini;

riscul de mușcături atunci când câinii reacționează defensiv la contact prea apropiat.

Aproape jumătate dintre persoanele care s-au gândit să dea spre adopție cățelul au motivat decizia prin astfel de probleme de comportament, notează Dogs Today.

Povara responsabilității cade pe mame

Un alt aspect important subliniat de studiu este că mamele duc cel mai mare greu în îngrijirea puilor de câine. Una din cinci familii a raportat că copiii și-au asumat mai puține responsabilități decât s-a anticipat. Astfel, multe mame s-au simțit copleșite de volumul de muncă suplimentar: grijă pentru copil, muncă și, în plus, îngrijirea cățelului.

Dr. Zoe Belshaw, autoarea principală a studiului, explică: „La început, copiii sunt încântați de un cățel, dar entuziasmul lor se diminuează în timp. În cele din urmă, responsabilitățile cad în mare parte pe umerii mamelor, care ajung să simtă o povară reală.”

Riscurile pentru copii și importanța educației

Potrivit dr. Rowena Packer, specialist în comportamentul și bunăstarea animalelor de companie, copiii caută adesea alinare la câini atunci când sunt triști sau singuri. Aceste momente de apropiere intensă pot fi însă stresante pentru patrupede și pot duce la reacții defensive, inclusiv mușcături.

De aceea, specialiștii recomandă ca părinții și copiii să învețe împreună reguli de interacțiune sigură:

stabilirea unor limite clare în relația copil–cățel;

supravegherea atentă a momentelor de joacă;

educarea cățelului prin metode pozitive pentru a preveni problemele de comportament.

Concluzie

Deși un pui de câine aduce multă bucurie, creșterea lui este o responsabilitate complexă. Familiile trebuie să fie pregătite pentru provocări, să împartă sarcinile în mod echilibrat și să acorde atenție educației atât a câinelui, cât și a copiilor.

Astfel, relația copil–cățel poate fi una sigură, frumoasă și plină de satisfacții, fără stres și situații riscante.

