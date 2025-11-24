Imaginile dure cu hingheri și episoadele de incompetență din domeniul protecției animalelor sunt bine cunoscute de toată lumea. În realitate însă, pregătirea personalului face diferența, iar necesitatea specialiștilor în sistemul public este tot mai evidentă. De prea multe ori, expertiza se regăsește doar în ONG-uri, când, în mod firesc, ar trebui să existe oameni bine pregătiți peste tot.

Participarea la conferința internațională din Zagreb

Doi dintre colegii Protecția Animalelor Ilfov, Denisa Drumea și Cătălin Nedelcu, au participat recent la o conferință internațională importantă, desfășurată la Zagreb: „From Legislation to Action: Fostering Responsible Dog and Cat Ownership and Welfare in Europe”. Evenimentul a reunit specialiști și instituții relevante și a fost organizat de RSPCA Europe, Purina Pet Care Europe, World Organization for Animal Health (WOAH) și Federația Medicilor Veterinari din Europa, cu sprijinul Ministerului Agriculturii din Croația.

În cadrul conferinței s-a discutat pe larg despre bunăstarea câinilor și pisicilor, despre rolul instituțiilor responsabile și despre necesitatea unor proceduri clare de lucru. Experți din Croația, Albania, Belgia și Italia au împărtășit bune practici și experiențe care pot aduce îmbunătățiri reale în protecția animalelor.

Tot ceea ce au învățat reprezentanții Protecția Animalelor Ilfov în aceste zile de lucru va fi aplicat pe teren, acolo unde activitatea lor are impact direct. De asemenea, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor europene – Comisia Europeană, Parlamentul European – precum și președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, Viorel Andronie.

Participarea la o astfel de conferință confirmă importanța investiției în oameni pregătiți și în formare profesională constantă, pentru ca bunăstarea animalelor să nu rămână doar un ideal, ci o realitate susținută de instituții puternice și eficiente.