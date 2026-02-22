În 2025, Purina PetCare a continuat să fie unul dintre pilonii principali de creștere pentru Nestlé, menținându-și poziția ca a doua categorie ca mărime după băuturi pudră și lichide. Potrivit Raportului Anual al companiei, Purina a generat aproximativ o cincime din veniturile totale ale Nestlé în 2025, cu vânzări de 22,150 milioane de dolari.

Performanța Purina PetCare în 2025

Deși valoarea vânzărilor în segmentul de îngrijire a animalelor a scăzut ușor, Purina PetCare a continuat să livreze creștere solidă. Profitul operațional ajustat a fost de 4,813 milioane de dolari, ușor mai mic decât în 2024 (4,918 milioane de dolari), din cauza unor cheltuieli suplimentare și a ajustărilor privind proprietățile și echipamentele. Chiar și așa, segmentul animalelor de companie a rămas unul dintre cele mai profitabile ale Nestlé, reprezentând aproximativ 20,6% din vânzările totale ale grupului, care au depășit 107,690 milioane de dolari.

Nestlé în ansamblu vs. Purina

La nivel global, Nestlé a fost afectată de fluctuațiile valutare și presiunea asupra marjelor. Vânzările totale au scăzut cu 2%, la 107,7 miliarde de dolari, din cauza mișcărilor nefavorabile ale cursului de schimb. Creșterea organică a fost de 3,5%, susținută de creșterea internă reală de 0,8% și de ajustările de preț de 2,8%. Profitul operațional ajustat a scăzut cu 8,4%, la 17,3 miliarde de dolari, cu o marjă de 16,1%, mai mică cu 110 puncte de bază față de 2024. În acest context, hrana pentru animale a rămas un motor esențial de creștere, notează Pet Food Industry.

Strategia Nestlé: pet care în centrul atenției

Nestlé a identificat segmentul PetCare drept unul dintre cele patru business-uri principale, alături de Cafea, Nutriție și Alimente & Gustări. Brandurile de top precum Purina Pro Plan, Purina ONE și Friskies consolidează poziția globală a companiei în acest sector. Împreună cu Cafea și Nutriție, aceste segmente reprezintă aproximativ 70% din vânzările totale, subliniind importanța hranei pentru animale în strategia pe termen lung a Nestlé.

Perspective și inovație

Nestlé a intensificat concentrarea pe platformele cu potențial de creștere ridicat, crescându-le ponderea în vânzări de la 10% la 30%, cu obiectivul de creștere cu un singur digit ridicat. Exemple de astfel de platforme sunt terapeuticele și suplimentele pentru animale, impulsionate de premiumizare și inovațiile științifice în hrana și sănătatea animalelor.

În timp ce rezultatele generale ale Nestlé au reflectat presiunea asupra marjelor și fluctuațiile valutare, portofoliul Purina PetCare a rămas un pilon stabil de creștere și investiții strategice. Pentru 2026, compania estimează o creștere organică de 3-4% și îmbunătățirea marjelor, cu PetCare în centrul eforturilor de creștere și creare de valoare pe termen lung.