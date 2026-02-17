Industria hranei pentru animale de companie din Statele Unite a trecut printr-un an plin de provocări în 2025. Exporturile de hrană pentru câini și pisici au scăzut, mai multe state au analizat introducerea unor taxe și restricții noi, iar producătorii continuă procesul de modernizare a etichetelor produselor.

Potrivit Pet Food Institute (PFI), organizația care reprezintă producătorii americani, aceste schimbări reflectă presiunile economice și evoluția reglementărilor din sector.

Exporturi în scădere pe fondul tarifelor și incertitudinii

În primele opt luni din 2025, exporturile americane de hrană pentru câini și pisici au totalizat 1,65 miliarde de dolari, cu 2% mai puțin față de anul precedent, notează GlobalPETS.

Canada a rămas cea mai mare piață (779 milioane dolari, −6%), urmată de China (194 milioane dolari, −7%), în timp ce Mexicul a înregistrat o creștere de 6%, ajungând la 169 milioane dolari.

Declinul a fost influențat de creșterea tarifelor comerciale (aproximativ 29% în 2025), incertitudini geopolitice, reguli noi de import și probleme în lanțurile de aprovizionare.

Taxe și contribuții analizate la nivel de stat

Mai multe state americane au luat în calcul taxe pentru hrana animalelor sau majorarea unor contribuții existente, însă propunerile din Maryland, Vermont, Virginia, Dakota de Nord și Washington nu au fost aprobate.

În New Mexico, o propunere de extindere a programului de sterilizare finanțat parțial prin taxe pe hrana pentru animale nu a trecut, iar programul rămâne valabil până în iulie 2026.

În schimb, New Hampshire a aprobat creșterea taxei de înregistrare pentru furajele comerciale de la 75 la 120 de dolari pe produs anual.

Posibile restricții pentru aditivi și coloranți

Unele state analizează și restricții privind aditivii artificiali din hrana pentru animale. În Oklahoma, un proiect legislativ care ar putea interzice astfel de substanțe atât în produsele pentru oameni, cât și pentru animale, este în dezbatere.

Propuneri similare sunt evaluate și în Massachusetts, Minnesota, New Jersey și Ohio.

Etichete mai clare până în 2030

Industria se află în procesul de implementare a noilor cerințe din inițiativa Pet Food Labeling Modernization (PFLM), care urmărește etichete mai transparente și mai ușor de înțeles pentru consumatori, inclusiv informații nutriționale mai clare și denumiri mai explicite ale ingredientelor.

Companiile au termen până în 2030 pentru conformare completă, iar multe au început deja actualizarea ambalajelor.

Impactul asupra proprietarilor de animale

Deși schimbările vizează în principal producătorii, ele pot avea efecte și pentru proprietarii de animale de companie, precum:

posibile variații de preț;

modificări ale rețetelor;

etichete mai ușor de citit și comparat.

Industria hranei pentru animale continuă să evolueze, iar următorii ani vor aduce probabil noi standarde de transparență și siguranță.