Industria produselor pentru animale de companie traversează o perioadă de transformare. Deși vânzările totale sunt în ușoară scădere, anumite categorii – în special consumabilele pentru animale – continuă să crească și să câștige cotă de piață. Un exemplu relevant vine din SUA, de la compania Central Garden & Pet, unul dintre cei mai mari furnizori de produse pet la nivel global.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Consumabilele pentru animale, pariul sigur în 2026

În primul trimestru al anului fiscal 2026, încheiat pe 27 decembrie 2025, divizia de produse pentru animale a Central Garden & Pet a raportat vânzări nete de 416 milioane de dolari, în scădere cu 3% față de anul anterior. Cu toate acestea, compania subliniază că produsele consumabile pentru animale de companie au continuat să performeze bine, notează GlobalPETS.

Printre cele mai căutate produse se numără:

recompensele pentru câini ,

produsele antiparazitare (purici și căpușe) ,

produsele dedicate păsărilor de companie .

Aceste categorii au înregistrat chiar creșteri de cotă de piață, într-un context general mai dificil pentru industria pet.

Accesoriile și produsele durabile pentru animale, în scădere

Scăderea vânzărilor este pusă, în principal, pe seama unei strategii de optimizare a portofoliului. Central Garden & Pet a redus sau eliminat categorii cu marje mici de profit, în special produsele durabile pentru animale (cuști, accesorii, echipamente), și a decis închiderea operațiunilor din Marea Britanie.

În anul fiscal 2025, produsele durabile reprezentau aproximativ 16% din vânzările segmentului pet, însă în ultimul trimestru acestea au scăzut cu procente de două cifre. Compania estimează că acest declin va continua și în prima jumătate a anului 2026.

Hrana, sănătatea și îngrijirea animalelor susțin creșterea

Potrivit lui Bradley G. Smith, director financiar al companiei, scăderile din zona durabilelor au fost parțial compensate de:

creșterea vânzărilor de produse Rawhide ,

evoluția pozitivă a diviziei de sănătate animală , în special în zona profesională și ecvină.

Per ansamblu, consumabilele pentru animale au crescut într-un ritm modest, dar constant, susținute de tendințe favorabile la punctele de vânzare.

Produsele pentru animale vii, un segment care se stabilizează

Un alt semnal pozitiv vine din zona animalelor vii. John Edward Hanson, președintele diviziei Pet Consumer Products, afirmă că acest segment a crescut atât în trimestrul al patrulea, cât și în primul trimestru al anului fiscal 2026.

„Din tot ce observăm, categoria s-a stabilizat. Acum 6–9 luni era încă în declin, dar credem că am atins punctul minim”, explică acesta, sugerând o revenire treptată a interesului consumatorilor.

Rezultatele financiare, sub presiune, dar cu marje mai bune

La nivel de grup, Central Garden & Pet a raportat vânzări totale de 617 milioane de dolari, în scădere cu 6% față de anul anterior. Profitul net a scăzut semnificativ, ajungând la 7 milioane de dolari.

Totuși, există și vești mai bune: marja operațională a crescut ușor, iar venitul operațional non-GAAP a ajuns la 50 de milioane de dolari, semn că măsurile de eficientizare dau rezultate.

Perspective pentru industria produselor pet în 2026

Pentru anul fiscal 2026, compania menține o estimare optimistă a câștigului pe acțiune, susținută de:

disciplină în menținerea marjelor,

inițiative de reducere a costurilor,

investiții țintite în segmentele cu potențial de creștere.

Bugetul de investiții va fi direcționat în special către productivitate, mentenanță și dezvoltarea segmentelor animale de companie și grădinărit. Impactul tarifelor suplimentare este estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari, majoritar în zona produselor pentru animale, dar compania mizează pe ajustări de preț și optimizarea lanțului de aprovizionare pentru a limita efectele.