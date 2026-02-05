Medicii veterinari din România se așteaptă la o creștere a cererii pentru suplimente nutriționale, vaccinuri, terapii specializate și tratamente pentru managementul durerii în 2026, potrivit celui mai recent studiu Ipsos Vets Monitor. În același timp, sectorul se confruntă cu presiuni tot mai mari în urma reducerii finanțării guvernamentale pentru cabinetele veterinare.

Studiul, realizat în luna ianuarie 2026 pe un eșantion de medici veterinari din mediul urban și rural, oferă o imagine de ansamblu asupra comportamentului de prescriere, perspectivelor de creștere a pieței și provocărilor structurale cu care se confruntă profesioniștii din domeniu.

Cum se adaptează veterinarii

Studiul arată că deciziile de prescriere sunt în mare parte pragmatice. Șase din zece veterinari (56%) declară că nu au o preferință clară între companiile farmaceutice multinaționale și producătorii locali, iar o pondere similară (60%) afirmă că recomandă în mod egal medicamente originale și medicamente generice, în funcție de nevoile clinice și bugetul clienților.

Din perspectiva tipului de tratamente prescrise, afecțiunile acute continuă să reprezinte cea mai mare parte a activității medicale.

Piața farmaceutică veterinară rămâne una extrem de competitivă. Medicii veterinari menționează cunoașterea unui număr mare de companii și branduri diferite, atât internaționale, cât și locale. Această fragmentare indică un nivel ridicat de competiție pe piața farmaceutică veterinară, dar și o deschidere a medicilor veterinari către soluții variate, adaptate fiecărui caz clinic.

Tendințe în tratamente pentru 2026

Privind spre următoarele 12 luni, medicii veterinari anticipează cea mai puternică creștere a cererii pentru suplimente nutriționale, vaccinuri, tratamente specializate (precum oncologia și dermatologia) și soluții pentru managementul durerii.

În același timp, sustenabilitatea financiară rămâne o preocupare majoră. Decizia Guvernului de a reduce finanțarea pentru cabinetele veterinare de la 10.000 la 5.000 de lei a avut un impact polarizant. În timp ce 44% dintre veterinari afirmă că nu au beneficiat de această finanțare, un procent egal se așteaptă să fie semnificativ sau extrem de afectați, cele mai frecvente consecințe fiind reducerea personalului, scăderea activității cabinetului și creșterea prețurilor serviciilor medicale.

„Studiul evidențiază un sector aflat într-un proces de transformare”, a declarat Irina Nicolaescu (Aldeşiu), Pharma and Animal Health Client Director la Ipsos.

„Medicii veterinari se adaptează unor cerințe medicale tot mai complexe și unor clienți mai bine informați, însă reducerea finanțării riscă să le limiteze capacitatea de a investi, de a păstra personalul și de a menține calitatea serviciilor. Modul în care acest echilibru va fi gestionat în 2026 va fi esențial pentru reziliența pe termen lung a serviciilor veterinare din România.”

În ansamblu, Ipsos Vets Monitor 2026 conturează imaginea unui sector veterinar care evoluează din punct de vedere medical și profesional, dar care rămâne vulnerabil din perspectivă economică. Modul în care aceste presiuni vor fi gestionate în perioada următoare va avea implicații nu doar pentru sănătatea animalelor, ci și pentru siguranța alimentară și sănătatea publică din România.

Despre studiu

Studiul Ipsos a fost realizat prin intermediul interviurilor telefonice în ianuarie 2026, în rândul a 50 de medici veterinari din România. Studiul a vizat o acoperire națională, cu o distribuție de 50%/50% între zonele urbane și cele rurale.