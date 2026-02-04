Când câinele tău se îmbolnăvește, tentația de a-l ajuta imediat cu un „remediu din casă” este mare. Totuși, specialiștii avertizează că administrarea medicamentelor pentru oameni câinilor poate fi extrem de periculoasă, chiar și în doze mici.

Paracetamolul, un risc major pentru câini

Kara Gammell, expert în domeniul animalelor de companie, atrage atenția asupra paracetamolului, un medicament comun în orice locuință. O tabletă de 500 mg este mult prea puternică pentru majoritatea câinilor, inclusiv pentru unii de talie mare.

Mulți stăpâni presupun că, dacă un medicament este sigur pentru oameni, este sigur și pentru animale. Din păcate, acest lucru nu este adevărat, iar o dozare greșită poate avea consecințe grave.

Organismul câinilor procesează paracetamolul diferit față de cel uman, ceea ce poate duce la intoxicații severe, leziuni ale ficatului și chiar moarte. Potrivit clinicilor veterinare, aproximativ o treime dintre animalele care au ingerat doze mari mor în 24–72 de ore.

Important: Doar medicii veterinari pot prescrie, în cazuri rare, formule speciale adaptate pentru animale. Nu administra niciodată medicamente umane câinelui fără recomandare veterinară.

Ce faci dacă bănuiești o intoxicație

Dacă animalul tău a primit paracetamol, chiar și accidental, mergi de urgență la veterinar. Întârzierile pot crește semnificativ riscurile.

Simptomele intoxicației la câini

vărsături

dureri abdominale

slăbiciune

lipsa poftei de mâncare

dificultăți la mers

gingii sau limbă albăstrui

bătăi rapide ale inimii

Cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari.

Tusea de canisă – o afecțiune frecventă la câini

Stăpânii ar trebui să fie atenți și la tusea de canisă, o formă de bronșită canină cauzată de bacterii și virusuri. Principalul simptom este tusea puternică, seacă, care poate părea ca și cum animalul are ceva blocat în gât.

Alte simptome pot include:

secreții nazale

secreții oculare

strănut

În cele mai multe cazuri, boala se vindecă de la sine în 10–14 zile, fără tratament. Totuși, puii, câinii bătrâni sau cei cu probleme de sănătate pot dezvolta forme mai grave, inclusiv pneumonie.

Dacă tusea este severă sau persistă mai multe zile, consultația veterinară este recomandată, iar pentru a preveni răspândirea bolii, anunță clinica înainte de vizită.

Sursa: Mirror