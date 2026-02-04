HEALTHY LIFE

Nu îi da câinelui acest medicament! Avertisment important de la experți veterinari

Claudiu Surmei 4 februarie
Un câine privește pastila ținută între degete de stăpân. Sursa foto: Freepik

Când câinele tău se îmbolnăvește, tentația de a-l ajuta imediat cu un „remediu din casă” este mare. Totuși, specialiștii avertizează că administrarea medicamentelor pentru oameni câinilor poate fi extrem de periculoasă, chiar și în doze mici.

Paracetamolul, un risc major pentru câini

Kara Gammell, expert în domeniul animalelor de companie, atrage atenția asupra paracetamolului, un medicament comun în orice locuință. O tabletă de 500 mg este mult prea puternică pentru majoritatea câinilor, inclusiv pentru unii de talie mare.

Mulți stăpâni presupun că, dacă un medicament este sigur pentru oameni, este sigur și pentru animale. Din păcate, acest lucru nu este adevărat, iar o dozare greșită poate avea consecințe grave.

Organismul câinilor procesează paracetamolul diferit față de cel uman, ceea ce poate duce la intoxicații severe, leziuni ale ficatului și chiar moarte. Potrivit clinicilor veterinare, aproximativ o treime dintre animalele care au ingerat doze mari mor în 24–72 de ore.

Important: Doar medicii veterinari pot prescrie, în cazuri rare, formule speciale adaptate pentru animale. Nu administra niciodată medicamente umane câinelui fără recomandare veterinară.

Ce faci dacă bănuiești o intoxicație

Dacă animalul tău a primit paracetamol, chiar și accidental, mergi de urgență la veterinar. Întârzierile pot crește semnificativ riscurile.

Simptomele intoxicației la câini

  • vărsături
  • dureri abdominale
  • slăbiciune
  • lipsa poftei de mâncare
  • dificultăți la mers
  • gingii sau limbă albăstrui
  • bătăi rapide ale inimii

Cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari.

Tusea de canisă – o afecțiune frecventă la câini

Stăpânii ar trebui să fie atenți și la tusea de canisă, o formă de bronșită canină cauzată de bacterii și virusuri. Principalul simptom este tusea puternică, seacă, care poate părea ca și cum animalul are ceva blocat în gât.

Alte simptome pot include:

  • secreții nazale
  • secreții oculare
  • strănut

În cele mai multe cazuri, boala se vindecă de la sine în 10–14 zile, fără tratament. Totuși, puii, câinii bătrâni sau cei cu probleme de sănătate pot dezvolta forme mai grave, inclusiv pneumonie.

Dacă tusea este severă sau persistă mai multe zile, consultația veterinară este recomandată, iar pentru a preveni răspândirea bolii, anunță clinica înainte de vizită.

Sursa: Mirror

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

