România, destinație pet-friendly! Parteneriat pentru un turism prietenos cu animalele: Educație, responsabilitate și vacanțe cu prietenii necuvântători

România face pași importanți către un viitor în care animalele de companie devin oaspeți respectați și bineveniți în unitățile turistice din toată țara. Centrul Național de Învățământ Turistic (CNIT) și Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov au anunțat lansarea unui parteneriat ambițios: „România, destinație pet-friendly”, un proiect care își propune să transforme turismul românesc într-un model de responsabilitate și empatie față de animale.

O inițiativă pentru oameni și animale

Tot mai mulți turiști aleg să călătorească alături de animalele lor de companie, iar România începe să se adapteze acestui trend internațional. Proiectul „România, destinație pet-friendly” vine ca un pas firesc pentru a crea condiții mai bune atât pentru vizitatori, cât și pentru prietenii lor necuvântători.

Parteneriatul dintre CNIT și Protecția Animalelor Ilfov are două direcții principale:

Formarea profesioniștilor din turism pentru a gestiona corect și empatic turiștii care călătoresc cu animale de companie.

Educarea turiștilor în spiritul unui comportament responsabil, în special atunci când interacționează cu animalele sălbatice.

Educație și formare pentru un turism responsabil

Pentru ca turismul pet-friendly să fie o experiență plăcută pentru toți, educația joacă un rol esențial. CNIT va introduce modulul educațional „Animale & Turism” în cadrul Școlii de Ghizi și în alte programe de formare profesională.

De asemenea, vor fi organizate ateliere și mini-cursuri tematice pentru angajații și managerii din HoReCa, în parteneriat cu Direcția pentru Protecția Animalelor. Scopul acestor activități este de a oferi personalului din turism instrumentele necesare pentru a oferi oaspeților cu animale de companie o experiență sigură, plăcută și lipsită de stres.

Campanii pentru turiștii iubitori de natură

Proiectul vizează și educarea turiștilor, prin campanii care promovează comportamentul responsabil în natură:

nu hrănim animalele sălbatice,

nu ne apropiem de ele,

respectăm regulile ariilor protejate,

păstrăm curățenia și liniștea în mediul natural.

Astfel, vacanțele devin nu doar prilej de relaxare, ci și un exemplu de conviețuire armonioasă între oameni și animale.

„De ce facem asta? Vorbim despre o piață în creștere. În Europa, peste 130 de milioane de gospodării, adică aproape 50%, au cel puțin un animal de companie, în România sunt peste 9 milioane de animale de companie (pe baza datelor FEDIAF), iar în piețe generatoare de turiști pentru România precum Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, există nevoie, dorință și posibilitate reală de a călători împreună cu animalele de companie. Trebuie să fim pregătiți cu servicii și personal instruit. Pe de altă parte, educația turiștilor privind interacțiunea cu fauna sălbatică rămâne esențială: prin campanii sociale de informare, ghiduri practice și parteneriatul cu Direcția pentru Protecția Animalelor, promovăm comportamente responsabile care previn incidentele și transformă observarea animalelor în trasee montane sau birdwatching în Delta Dunării, într-o experiență sigură și memorabilă pentru toți". – Valentin Gabriel Avram , Director CNIT