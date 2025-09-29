RSPCA: Peste jumătate dintre stăpânii de animale nu știu cum vor plăti următoarea factură la veterinar

Stăpânii de animale din Marea Britanie resimt tot mai puternic presiunea financiară, pe măsură ce costul vieții continuă să crească. Conform RSPCA (Protecția Animalelor din UK), 74% dintre proprietarii de animale spun că este mai scump ca oricând să aibă grijă de prietenii lor necuvântători față de anul trecut.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Costurile tot mai mari schimbă obiceiurile stăpânilor de animale

Raportul Animal Kindness Index 2025 arată cum criza financiară afectează gospodăriile cu animale de companie. Peste o treime dintre proprietari (34%) au fost nevoiți să își schimbe comportamentul din cauza problemelor financiare:

aleg hrană mai ieftină pentru câini și pisici,

cumpără mai rar mâncare,

renunță la unele cheltuieli proprii pentru a-și întreține animalele.

Aproape 1 din 5 stăpâni (19%) cred că animalele lor au avut de suferit din cauza dificultăților financiare, notează Dogs Today.

Facturile veterinare și asigurările, marile îngrijorări

Mai bine de jumătate dintre proprietarii de animale (52%) declară că se tem de costurile vizitelor la veterinar, iar o treime (33%) sunt îngrijorați că nu își vor mai permite o asigurare pentru animale de companie.

Studiul mai arată că 14% dintre stăpâni au regretat, chiar și pentru scurt timp, decizia de a lua un animal, iar 38% dintre aceștia pun regretul pe seama cheltuielilor prea mari.

Vești bune: prevenția și grija medicală pentru animale cresc

În ciuda acestor provocări, raportul RSPCA arată și o parte pozitivă:

89% dintre animale sunt acum înregistrate la un veterinar , o creștere față de anii trecuți,

71% dintre câini și pisici primesc anual vaccinuri și controale medicale ,

microciparea și polițele de asigurare au crescut și ele în popularitate.

Aceste date arată că, deși familiile fac sacrificii, sănătatea și bunăstarea animalelor rămân o prioritate.

RSPCA: „Stăpânii de animale dau dovadă de reziliență”

Lauren Bennett, specialist în politici pentru animale de companie la RSPCA, a declarat:

„Rezultatele Indexului Kindness arată reziliența stăpânilor de animale – care continuă să pună pe primul loc bunăstarea câinilor și pisicilor, în ciuda dificultăților financiare. Deși multe familii fac sacrificii, creșterea accesului la prevenție și la medicii veterinari este un semn încurajator. Dacă cineva se confruntă cu probleme financiare, există multe forme de ajutor și îi încurajăm pe oameni să ceară sprijin din timp.”

Citește și:

Cum revoluționează SUA piața hranei pentru animale: Exporturi record și reglementări moderne

O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici: L-a confundat cu o pisică