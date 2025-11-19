Industria safariurilor cu husky din Laponia, Finlanda, ascunde o realitate mai puțin idilică decât imaginile cu zăpezi perfecte și câini entuziaști care trag sănii. Un nou raport publicat de SEY – organizația finlandeză pentru protecția animalelor – dezvăluie o criză tăcută a bunăstării animalelor, alimentată de boom-ul turismului din ultimii ani.

Un adevăr incomod: creștere rapidă, protecție minimă

Pe măsură ce popularitatea safariurilor cu husky a explodat, tot mai multe ferme care oferă astfel de experiențe turiștilor funcționează fără o înregistrare adecvată. Raportul arată că mulți dintre câinii folosiți în această industrie nu sunt protejați prin legislație clară, iar verificările de rutină lipsesc sau sunt insuficiente, notează Eurogroup for Animals.

Puii sunt adesea crescuți în condiții improprii, fără controalele veterinare obligatorii, iar adulții sunt ținuți în țarcuri prea mici, legați cu lanțuri scurte sau lăsați netratați atunci când se îmbolnăvesc.

Câini ținuți în frig extrem și lipsa controalelor

În unele cazuri, raportul descrie situații în care rase cu blana subțire sunt ținute afară, în temperaturi arctice, fără suficient așternut sau adăpost adecvat. Chiar dacă autoritățile cunosc o parte dintre aceste probleme, resursele pentru monitorizare sunt limitate. Creșterea fulminantă a industriei face ca numărul real al câinilor care suferă să fie necunoscut — posibil chiar de ordinul miilor.

Semnale îngrijorătoare: importuri ilegale și practici discutabile

SEY avertizează și asupra unor legături cu activități ilegale: importuri neautorizate de câini, lipsa documentelor și chiar practici alimentare nepotrivite. Pentru că mulți operatori subcontractează servicii, agențiile de turism și turiștii nu au cum să știe exact de unde provin câinii sau în ce condiții sunt ținuți.

Organizația cere industriei turistice să își asume responsabilitatea: să verifice furnizorii și să solicite certificări de bunăstare animală, astfel încât câinii folosiți în activități turistice să beneficieze de standarde mai înalte de îngrijire.

Câinii de lucru au nevoie de protecție reală

Problema scoasă la iveală de raportul SEY nu privește doar câinii husky din Finlanda, ci evidențiază o lacună mai amplă: câinii de lucru — inclusiv cei folosiți în turism — nu sunt întotdeauna protejați de legi clare. Chiar dacă nu sunt animale de companie în sensul clasic, ei depind complet de oameni pentru îngrijire, odihnă, adăpost și intervenție veterinară.

Odată cu finalizarea negocierilor la nivelul Uniunii Europene pentru noul regulament privind bunăstarea câinilor și pisicilor, SEY subliniază cât de important este ca animalele de lucru, precum câinii husky de safari, să fie incluși în mod explicit în aceste standarde.