VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori

Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray, faimoasă pentru cele peste 500 de roluri în filme, în materialul de azi vorbim despre cum lucrează echipele de producție cu câinii actori. Melissa Millet, dresor de pisici, spunea în clipul lui Alex Boucher, YouTuberul care a realizat acest mic documentar, că „Este mai dificil să lucrezi cu ele decât să lucrezi cu câinii”. Așa că hai să vedem ce se întâmplă într-o producție cinematografică atunci când câinii devin actori.

Câinii sunt artiștii fără ego, asta spune Alex Boucher în documentarul lui. Și cred că la asta ne-am gândi cu toții fără să avem niciun specialist care să ne confirme asta, pentru că trebuie doar să ne gândim la felul de a fi al unui câine: dornic să facă pe placă omului de lângă el.

Câinii, actori în filme celebre și premiul pentru cel mai bun joc actoricesc la câini

„Lassie”, „Rin Tin Tin” sau „Old Yeller” sunt filme care au în prim plan câinii. La fel și „Beethoven”, „Air Bud” sau „Scooby-Doo”, animația care ne-a făcut tuturor copilăria mai frumoasă.

„Câinii care joacă în filme nici nu știu că joacă în filme. Sunt precum Truman Burbank în filmul Truman Show, care joacă pentru un public despre care nu știe că ar exista. Milioane de oameni l-au văzut, dar el nu va ști asta niciodată”, spune Alex Boucher.

„Când te gândești că actorii câini joacă în cel mai pur mod, real, autentic. Câinii actori nu au ego, sunt artiști care nici măcar nu știu despre ei că sunt artiști. Fără să fie îngâmfați, fără să știe măcar rezultatul jocului lor actoricesc, câinii actori depășesc orice om a cărui profesie este actoria”, mai spune Alex Boucher.

Există chiar și un premiu pentru cel mai bun joc actoricesc al unui câine: Premiul Palm Dog.

Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori

„Câinii actori fac cam aceleași lucruri pe care le fac și oamenii actori. Au emoții, vorbesc, fac pe mortul, joacă baschet, se luptă cu oamenii, se luptă cu alți câini, fac comedie și beau bere. Toate aceste lucruri în deplină siguranță. Dar întrebarea principală rămâne: cum joacă un câine actor?”, se întreabă Alex Boucher.

Câțelușa Molly în filmul „Homeward Bound: The Incredible Journey”: Cum își joacă rolul perfect, deși habar nu are despre ce este vorba în rolul său?

Există o scenă în film în care câinele își privește stăpânul cum pleacă de acasă și se gândește că este abandonat. Expresia de pe chipul câinelui chiar te face să te gândești că patrupedul simte asta și pare că vrea să alerge după stăpânul său, dar știe că nu poate.

„Dar vorbim despre Molly, actrița câine care nu are de unde să știe toate aceste lucruri. De unde știe Molly cum ar trebui să joace scena respectivă?”, se întreabă Alex Boucher.

Regizorul Duwayne Dunnam explică faptul că „Ce a făcut-o pe Molly să privească așa cum am dorit eu să privească în scena respectivă a fost că i-am arătat o pasăre. Molly a început pur și simplu să tremure ca și când fiecare parte a corpului ei era gata să sară și să prindă pasărea respectivă, dar nu putea să facă asta pentru că era legată”.

„White God”: filmul în care personajul principal Hagen a fost jucat de doi câini frați

În filmul „White God”, câinii Luke și Body au avut un joc actoricesc demn de premiu datorită dresoarei Teresa Ann Miller.

„Toate lucrurile pe care le face un câine este oglindirea limbajului corpului meu sau tonului vocii mele. Trebuie să le oferi indicații foarte specifice: un cuvânt, o silabă pentru a produce o reacție rapidă a câinelui astfel încât să facă tot ce vrei tu să facă atunci când îi dresezi. Însă, atunci când lucrezi cu animale în producțiile cinematografice trebuie să ai o atitudine mult mai relaxată. Așa că recurg la fraze precum Hei, mergi acolo și stai. Nu mai sta. Privește și genul acesta de comunicare îl ține ocupat uitându-se către tine, mișcând capul astfel încât să fie curios să vadă ce se află în jurul lui. Dar pe lângă toate astea, trebuie să-l mențin atent la mine în tot acest timp”, a explicat dresoarea de câini Teresa Ann Miller.

În filmul „White God”, se pare că frații câini Luke și Body l-au jucat pe personajul principal Hagen.

În filmul „Beethoven”, câinele personaj a fost jucat de 3 câini

„Atunci când vezi un câine într-un film nu vezi chiar un singur câine. Vezi, de fapt, mai mulți câini care joacă rolul unui singur animal. De exemplu, pentru Beethoven au fost utilizați trei câini. Dresorii de câini care fac parte din echipa de producție folosesc mai mulți câini pentru a nu obosi animalele. În plus, mai mulți câini înseamnă mai multe personalități, deci personaje cu mai multă substanță și dimensiune”, explică Alex Boucher.

Dresorii au cea mai grea muncă atunci când animalele sunt personaje în producțiile cinematografice

Atunci când avem de-a face cu câini actori, dresorii de câini se comportă ca niște „ninja”, care stau ascunși undeva în spatele cadrului.

„Ca să obții cel mai bun joc actoricesc de la un câine sau orice animal, acesta trebuie să poată auzi indicațiile dresorului, trebuie să poată vedea dresorului ca să poată reacționa la comenzile acestuia”, explică dresoarea Teresa Ann Miller.

Totuși, există cadre și secvențe largi în care dresorul nu mai poate sta ascuns. Un exemplu bun de a ascunde dresorul la vedere este în filmul „Spider Man 3”, unde polițiștii din scena în care toată lumea aleargă fugarul sunt de fapt dresorii câinelui care aleargă cu mulțimea.

Munca dresorilor începe cu multe luni înainte de producția cinematografică. Citesc scenariul și îi învață pe câini toate trucurile pe care aceștia trebuie să le știe atunci când ajung pe platourile de filmare.

Steve Berens, coordonatorul patrupedului din filmul „I am a legend” spune că „Împărțim toate scenele în etape, încercăm să ne dăm seama ce anume este cel mai important pentru scenele respective”.

Apoi, câinele este dresat pe parcursul mai multor luni.

Laura Martin, dresoare de câini pentru filmul „Anatomy of a fall”: „Repetăm de mai multe ori astfel încât atunci când câinele ajunge pe platoul de filmare știe ce are de făcut. Pentru el este doar o schimbare a locațiilor”.

Ce se întâmplă cu producția cinematografică având în vedere că dresorii vorbesc cu câinii în timpul filmărilor?

Indicațiile dresorilor pe platoul de filmare nu sunt făcute în liniște. Conversațiile pe care aceștia le poartă cu patrupezii sunt naturale, așa că sunetul este dublat și vocile dresorilor sunt scoase ulterior.

Te invităm să urmărești întregul documentar al lui Alex Boucher despre cum reușesc echipele de producție cinematografică să facă un film în care există câini actori