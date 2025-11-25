Să aduci un pui de pisică în casa ta este un eveniment memorabil. Totuși, vine cu o responsabilitate mare, deci trebuie să ai un plan bine pus la punct, precizează PetMD.

Este esențial să-i asiguri pisicii un mediu sigur, confortabil, liniștit și vesel, pentru a avea parte de suficientă activitate fizică și stimulare mentală.

Stabilește un spațiu sigur

Noul membru al familiei trebuie să se simtă și să fie în deplină siguranță. Astfel, pisica trebuie să fie departe de obiecte nocive, cum ar fi soluțiile de curățat sau insecticid. Totodată, locul trebuie să aibă lumină naturală și să fie liniște.

Nu uita să incluzi toate cele necesare, precum hrană, apă, jucării, spații speciale de dormit, cu perne și alte materiale confortabile. Firește, litiera nu trebuie să lipsească.

Lasă pisica să exploreze

Pisicile sunt animale foarte curioase, deci vor începe să-și exploreze noul mediu. Dar le va lua câteva zile să se adapteze, astfel că este nevoie de răbdare.

Dacă ai o cameră specială pentru pisică pentru primele zile de început, oferă-i posibilitatea să exploreze și restul casei. Ca pisica să rămână în siguranță, supervizează aceste explorări.

În cazul în care ai și alte animale de companie, ține-le mai întâi separate și permite noului membru să exploreze. Pisica va mirosi vechiul membru, iar apoi acesta va putea lua mirosul pisicii. În acest mod, se vor putea cunoaște reciproc, înainte de interacțiunea propriu-zisă.

Fii prezent

Un pui de pisică are nevoie de supervizare pentru a evita accidentele. Pentru că sunt curioase, pot intra în bucluc, deci este important să fii aproape de ele.

Inspectează jucăriile și observă dacă au piese lipsă sau care stau să se desprindă. Acestea pot fi periculoase pentru pisici.

Prezintă pisica și celorlalte animale de companie (dacă este cazul)

Multe pisici sunt curioase și atunci când vine vorba despre alte animale. Dar acestea din urmă pot avea probleme cu noul membru, deci este esențial să faci interacțiunea cu atenție și cu răbdare.

La început, animalele trebuie să stea în camere separate, ca să se adapteze. Își vor simți mirosul, mai ales dacă au umblat prin aceleași locuri, așa cum am precizat și în al doilea sfat.

Atunci când se vor vedea pentru prima dată, folosește o barieră. Dacă ambele animale rămân calme și relaxate, apoi poți trece la nivelul următor. Folosește o lesă pentru interacțiune, în cazul în care ai câine.

Trebuie să citești foarte bine limbajul corpurilor și să faci progrese cu pași mărunți, astfel încât animalele să se simtă confortabil.

Joacă-te cu pisica

Pisicile, mai ales atunci când sunt pui, au nevoie de joacă. Poți avea mai multe sesiuni scurte de 10 minute în fiecare zi. Acestea ajută și la crearea unei relații cu pisica, pe lângă activitatea fizică și stimularea mentală atât de necesară pisicilor.

În timpul acestor sesiuni, este important să-ți înveți pisica cum să se joace. Joaca agresivă, unde îți lași pisica să muște și zgârie, va forma un comportament pe care nu îl vei mai putea controla atunci când felina va deveni adult. Iar atunci, zgârieturile și mușcăturile vor deveni mult mai dureroase.

Corectează comportamentul nepotrivit

Nu trebuie să pedepsești pisica atunci când nu se joacă corespunzător. În schimb, poți redirecționa acest comportament către activități mai bune și să le recompensezi pe acestea.

Obișnuiește felina cu atingerea

În unele momente, așa cum este vizita la veterinar, pisica trebuie atinsă și luată în mâini. Ca să nu existe evenimente neplăcute în cabinet, pisica ta trebuie să fie deja obișnuită cu atingerile.

Începe cu mângâierea și recompensează cu gustări atunci când comportamentul său este unul calm și relaxat. Pe măsură ce devine mai calmă și confortabilă cu atingerile, mărește durata acestor interacțiuni.

Este esențial să nu forțezi și să ai răbdare cu noua pisică. De asemenea, este recomandabil să o lași pe ea să vină la tine pentru mângâieri.

Menține aceeași dietă

Pentru că sistemul digestiv al unui pui de pisică este sensibil, schimbările de dietă pot da stări de rău. Iar pisicile se simt bine atunci când mănâncă același lucru în fiecare zi, deci la acest capitol, nu seamănă cu oamenii.

Totodată, consultă medicul veterinar pentru mai multe detalii în legătură cu dieta, pentru că aceasta variază de la o felină la alta.

Un loc liniștit pentru mâncat

Zgomotele puternice distrag atenția pisicii și este nevoie ca ele să se simtă în siguranță. De asemenea, alte animale nu trebuie să aibă acces la mâncarea lor.

Puii de pisică preferă ca mâncarea și apa să fie departe de litieră, deci ține-le la distanțe considerabile, chiar dacă pot fi în aceeași cameră.

Un spațiu sigur noaptea

În timpul zilei, poate explora toată casa, în condițiile în care este supravegheată. Totuși, pe timpul nopții, este bine să o lași într-un loc sigur, din care nu poate ieși. Te ajută și pe tine, pentru că nu te va deranja pe timpul nopții și nu îți va provoca daune prin casă.

