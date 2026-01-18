Royal Cat Society Malta aduce un eveniment felin de talie internațională în Qrendi, marcând primul show de pisici autorizat TICA din Malta pentru 2026. Evenimentul promite două zile pline de culoare, eleganță și pasiune pentru pisici, atât pentru iubitorii de rase pure, cât și pentru cei care apreciază pisicile salvate.

Un eveniment felin de anvergură internațională

Show-ul va avea loc pe 31 ianuarie și 1 februarie la Ċentru Pastorali Qalb ta’ Ġesù, cu intrare gratuită pentru public. Organizată sub egida The International Cat Association (TICA), fondată în 1979, expoziția va reuni pisici din întreaga Europă, de la rase de pedigree la pisici domestice salvate, oferind o experiență completă iubitorilor de feline, notează Lovin Malta.

Pisici de rasă și pisici salvate: diversitate și frumusețe

Vizitatorii vor putea admira o gamă impresionantă de rase, de la Singapura și Abisinian la cele mai mari și spectaculoase, precum Maine Coon, Ragdoll sau Sphynx, toate concurând pentru titluri prestigioase, evaluate de judecători internaționali TICA certificați. Show-ul este destinat atât crescătorilor și expozanților, cât și familiilor care doresc o experiență educativă și distractivă.

Activități interactive și educative

Pe lângă ringurile de concurs, evenimentul va include demonstrații de îngrijire a pisicilor și sesiuni „Cunoaște rasele”, unde participanții pot interacționa cu crescătorii și afla mai multe despre îngrijirea responsabilă a pisicilor, caracteristicile raselor și sfaturi de întreținere a sănătății feline.

O sărbătoare a pisicilor de toate tipurile

Organizatorii subliniază că scopul show-ului este să celebreze eleganța pisicilor de rasă și, în același timp, să promoveze importanța pisicilor salvate, evidențiind diversitatea și farmecul lumii feline. Royal Cat Society Malta consideră evenimentul o ocazie unică pentru public de a experimenta un show internațional de pisici chiar în Malta, oferind un weekend dedicat grației, frumuseții și personalității pisicilor de toate felurile.