Și animalele de companie trebuie pregătite pentru schimbarea sezonului / Sunt vitaminele și suplimentele indicate? Sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea

Schimbările de temperatură, trecerea de la cald la rece, creșterea umidității, toate produc modificări în organism. Ca și în cazul oamenilor, și animalele resimt aceste schimbări și au nevoie de susținere. În plus, și micșorarea zilei și mărirea numărului de ore de întuneric contribuie la anumite schimbări în metabolismul patrupedelor, așa că trecerea la sezonul rece poate fi mai lină cu ajutorul câtorva aspecte de care atât deținătorii de câini cât și cei care au pisici pot ține cont.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt recomandările specialiștilor în această perioadă.

Năpârlirea, combătută cu periaj și alimentație potrivită

Toamna începe perioada de năpârlire. Periajul mai des ajută la îndepărtarea părului mort și menținerea pielii sănătoase. De asemenea, sunt de evitat băile foarte dese în aceasta perioadă, întrucât în sezonul rece pielea se usucă mai repede. Totuși, există șampoane delicate, adaptate speciei. Nu în ultimul rând, alimentația adecvată contribuie la reducerea năpârlirii.

Pernuțele lăbuțelor, mai sensibile de la umezeală

Toamna, ploile sunt mai frecvente, iar umezeala este prezentă. Toate acestea pot irita pernuțele. Dacă sunt șterse după fiecare plimbare, este important să fie aplicat un unguent protector, mai ales dacă sunt crăpate.

Hrană echilibrată

Alimentația este extrem de importantă. Hrana în perioada aceasta trebuie să fie echilibrată. Dacă animalul are o hrană completă (uscată sau umedă de calitate), de obicei nu are nevoie de suplimente.

Vitamine și suplimente

Omega-3 și Omega-6 (piele și blană sănătoasă)

Vitamina D și C (susțin imunitatea, dar atenție la dozaj!)

Complex de vitamine B (ajută la piele și metabolism)

Probiotice (în special dacă schimbă dieta sau au sensibilitate digestivă)



Foarte important de reținut este că suplimentele NU se dau preventiv fără ca proprietarii să consulte medicul veterinar și evident fără o prescripție personalizată!

Fiecare animăluț are nevoi speciale și nu toate suplimentele se potrivesc.

Citește și:

Anxietatea la animale de companie: Cea mai mare temere a stăpânilor, arată un nou studiu

Primăria Piatra-Neamţ a inaugurat primele trei dog park-uri din oraş