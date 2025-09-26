Spectacol cu cai și vedete internaționale la Singureni Manor Polo Cup: Trei zile de eleganță și competiție la cel mai înalt nivel (FOTO&VIDEO)

Vineri, 26 septembrie 2025, la Singureni Manor se dă startul celei de-a doua ediții a prestigiosului turneu Singureni Manor Polo Cup, un eveniment care îmbină tradiția sportului nobil cu eleganța, divertismentul și prezența unor invitați de renume internațional.

Competiția aduce în prim-plan cai de polo antrenați la cel mai înalt nivel, transformând terenul într-o adevărată arenă ecvestră, unde eleganța și forța acestor animale spectaculoase completează perfect intensitatea jocului.

Programul oficial a debutat la ora 13:00, odată cu deschiderea „Polo Village” și a cortului VIP, unde publicul va fi întâmpinat cu un program variat de divertisment.

La polo, caii joacă un rol la fel de important ca sportivii, motiv pentru care la fiecare repriză jucătorii își schimbă calul. Astfel, pentru un singur meci sunt folosiți nu mai puțin de 24 de cai per fiecare meci de polo.

Un moment de înaltă clasă artistică a fost programat pentru ora 15:00, când celebra soprană Angela Gheorghiu a deschis oficial evenimentul printr-un recital unic, oferind publicului un spectacol de excepție.

De la ora 15:30, actorul britanic Ed Westwick a marcat deschiderea oficială a turneului, celebrând alături de organizatori și spectatori a doua ediție a competiției. În paralel, pe teren are loc Meciul de Polo 1: CORINTHIA/SASS’ Restaurant & Lounge vs. AQUA Carpatica, un duel promițător care va da tonul atmosferei sportive.

Evenimentul continuă la ora 16:45 cu Meciul de Polo 2: OSCAR Downstream vs. CARPATHIAN, aducând în arenă intensitate și competiție la cel mai înalt nivel.

Ziua inaugurală se va încheia la ora 19:00, odată cu închiderea „Polo Village” și a cortului VIP, după o după-amiază dedicată eleganței, sportului și divertismentului de elită.

Prin programul său variat și invitații de marcă, Singureni Manor Polo Cup 2025 reconfirmă poziția sa de eveniment exclusivist în calendarul cultural și sportiv al României, aducând împreună tradiția polo-ului și rafinamentul experiențelor de lux.

Sâmbătă, 27 septembrie – Competiții și spectacol ecvestru

Cea de-a doua zi începe tot la 13:00, cu deschiderea „Polo Village”. La ora 15:00, publicul va putea urmări Provocarea Începătorilor în Polo, un moment inedit care aduce sportul mai aproape de pasionați.

Programul sportiv continuă la 15:30 cu Meciul 1: CORINTHIA/SASS’ Restaurant & Lounge vs. CARPATHIAN, iar de la 16:30 spectatorii vor asista la un spectacol ecvestru cu cai arabi, o demonstrație de eleganță și forță.

La 16:45 se dispută Meciul 2: OSCAR Downstream vs. AQUA Carpatica, urmat, la 18:30, de ceremonia de premiere. Ziua se încheie la 19:00.

Duminică, 28 septembrie – Ziua finalelor

Ultima zi a evenimentului păstrează aceeași structură: deschiderea „Polo Village” la ora 13:00, urmată la 15:00 de Provocarea Începătorilor în Polo.

De la 15:30 se joacă meciul pentru locurile 3–4, iar la 16:30 spectatorii vor urmări un nou spectacol cu cai arabi. Punctul culminant al turneului are loc la 16:45, când se dispută Finala pentru locurile 1–2.

Evenimentul se va încheia la ora 18:30, cu ceremonia de premiere, iar la 19:00 cortul VIP și „Polo Village” își vor închide porțile.

