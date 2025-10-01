TECH & GADGETS

Soldații ucraineni folosesc un robot militar pentru a salva o pisică de pe linia frontului: „A luptat alături de noi și acum merită o viață liniștită” (VIDEO)

Claudiu Surmei 1 octombrie 0 comentarii
Un soldat ucrainean ține în mână o cușcă în care se află o pisică Sursa foto: Captură video / YouTube

În mijlocul războiului, printre tranșee și zgomotul bombardamentelor, o poveste emoționantă a reușit să aducă un strop de lumină și speranță. O pisică pe nume Prapor (care înseamnă „Drapel”) a fost salvată de soldații ucraineni de pe linia frontului cu ajutorul unui robot militar controlat de la distanță.

Pisica „soldat” de pe front

Prapor a trăit luni de zile alături de luptătorii Brigăzii „Khartia” pe pozițiile din nordul Harkovului. A împărțit cu ei rutina zilnică, frigul, lipsurile și pericolele constante. Militarii i-au oferit un indicativ de apel – „Prapor” – și îl considerau un adevărat camarad de arme, notează Interesting Engineering.

„Pentru noi, Prapor a fost mai mult decât o pisică. A fost colegul nostru, parte din echipă, și chiar merită statutul de participant la luptă”, au transmis militarii în videoclipul publicat.

Cum a avut loc salvarea

Soldații au decis că pisica nu mai trebuie să rămână în zona periculoasă și au pus la cale o misiune specială. Cu ajutorul unui vehicul terestru fără pilot (UGV), mai întâi au transportat provizii către linia de contact, iar la întoarcere robotul a fost folosit pentru a-l evacua pe Prapor.

Într-un container de transport securizat, pisica a fost adusă în siguranță la baza militară. Întreaga operațiune a durat aproape trei ore, iar Prapor a ajuns nevătămat.

Acum, el se află într-un mediu liniștit, departe de zgomotul exploziilor, unde se adaptează treptat la o viață mai pașnică.

Tehnologia care salvează vieți – și suflete

Deși pare neobișnuit ca un robot de război să fie folosit pentru salvarea unei pisici, această misiune arată cât de mult s-au extins rolurile tehnologiei pe front. Vehiculele terestre fără pilot sunt deja folosite în Ucraina pentru aprovizionare, recunoaștere, evacuarea răniților și chiar pentru a traversa zone minate.

În trecut, au existat cazuri similare: o altă pisică, pe nume Stepan, a devenit virală în 2022 după ce soldații au reușit să o salveze din Severodonețk, în timpul unor lupte intense.

Astfel de povești nu doar că arată progresul tehnologic, ci și partea umană și sensibilă a soldaților, care, în ciuda ororilor războiului, găsesc timp și inimă pentru a salva un prieten necuvântător.

Final fericit pentru Prapor

„Prapor a fost adus în siguranță și nevătămat. A luptat cu noi pe front și acum merită o viață liniștită”, au spus soldații ucraineni.

Povestea lui Prapor este dovada că legătura dintre oameni și animale rămâne puternică chiar și în cele mai grele momente. Este o reamintire că speranța, empatia și iubirea pentru animale pot învinge chiar și în mijlocul războiului.

Sursa foto: Captură video / YouTube

