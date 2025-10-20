Standardele frumuseții, durere pentru pisici. Ce este în spatele aspectului spectaculos al pisicilor persane

De peste un secol, pisicile Persane fascinează datorită blănii lor luxoase și ochii perfect rotunzi, devenind simboluri ale eleganței feline. Însă, în goana după „perfecțiunea” din punct de vedere estetic, aceste trăsături au fost duse la extrem, iar frumusețea a ajuns să fie, de fapt, echivalentul suferinței, potrivit Humane World for Animals.

Primele exemplare de persane, prezentate la expozițiile de pisici din Anglia, arătau cu totul diferit: erau doar feline cu părul lung și o expresie blândă. De-a lungul anilor, însă, selecția genetică a favorizat ochii tot mai mari și botul tot mai scurt, până când craniul s-a deformat complet. Rezultatul: o față aproape plată, numită medical brahicefalie, adică „cap scurt”.

Malfornația, devenită „standardul” pentru pisicile persane

Această formă de craniu, considerată acum „standard” la rasele Persană, Exotic Shorthair, Himalayan sau British Shorthair, provoacă diverse probleme de sănătate. Pisicile respiră greu, obosesc repede și pot suferi de afecțiuni cardiace.

„Pentru multe dintre ele, a respira este ca și cum ar trage aer printr-un pai”, explică dr. Ashlie Saffire, medic veterinar din Ohio.

Ochii mari, atât de apreciați în expoziții, sunt și ei o sursă constantă de disconfort. Globii oculari, poziționați superficial, se usucă ușor și sunt predispuși la zgârieturi și infecții. Drenajul lacrimal defect face ca lacrimile să curgă pe față, provocând iritații cronice ale pielii.

Nici dinții nu scapă: maxilarele prea scurte nu pot acomoda întreaga dantură, ducând la mușcături incorecte, durere și boli gingivale. În multe cazuri, medicii sunt nevoiți să extragă dinții pentru a reduce suferința animalului.

Organizațiile au intervenit

În ciuda acestor probleme, rasele brahicefalice rămân populare, datorită aspectului „drăgălaș”. Mulți proprietari nici nu știu că respirația greoaie, sforăitul sau oboseala rapidă nu sunt trăsături normale, ci semne ale unei malformații create prin selecție umană.

În fața acestor realități, tot mai multe organizații dedicate protejării animalelor și diferite regiune ale lumii au început să interzică reproducerea deliberată a animalelor cu trăsături care le afectează sănătatea. De exemplu, în 2024, orașul Ojai, California, a devenit primul din SUA care a interzis creșterea pisicilor și câinilor cu botul prea scurt.

„Când vedeți o pisică cu fața plată și blană perfectă, amintiți-vă că frumusețea ei are un preț. Sunt ființe reale, care merită să poată respira, mânca și juca fără durere”, spune un proprietar al unei pisici persane.

