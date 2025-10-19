Asociația TNR luptă să salveze cât mai multe animale din blocul afectat de explozie în Rahova. Zeci de pisici capturate / Printre animalele salvate se află „Picioruș”, motanul cu trei piciorușe

Duminică, 19 octombrie, echipele de voluntari și salvatori de la Asociația TNR Capturare, Sterilizare, Eliberare au reușit să captureze a patra pisică din zona afectată de explozia de pe strada Vicina, cartierul Rahova.

Este vorba despre „Picioruș”, o pisică blândă, cunoscută de locatarii blocului, care trăia de mult timp în fața imobilului. Din păcate, animalul are doar trei picioare, dar până acum a reușit să supraviețuiască cu ajutorul oamenilor din zonă.

„Picioruș va fi examinat si cum nu are aparținător, speram sa ii gasim adoptator, avand doar 3 picioare nu ar trebui sa fie pe strada”, au transmis voluntarii TNR pe internet.

De asemenea, „pisica blocata in apartament de la parter, pe str Vicina a fost recuperata. Va fi cazata la Dalgi Vet București pentru ca nu poate sta momentan cu apartinatorii unde au fost cazați temporar. Un caz fericit de recuperare a prietenului necuvantator pierdut”, a precizat asociația.

Pisici și un porumbel, salvate din zona exploziei

Echipa de intervenție TNR a lucrat neîntrerupt în ultimele zile, chiar și pe timpul nopții. Doar în ultimele 24 de ore, au fost capturate 19 pisici și un porumbel, toate afectate de deflagrația produsă în zona blocului 16A.

Animalele au fost identificate, examinate și, acolo unde a fost posibil, transportate către adăposturi sau cabinete veterinare partenere. Unele dintre pisici au suferit arsuri ușoare, altele sunt traumatizate, iar câteva au fost rănite grav.

„Ieri pe timpul zilei, pana la acțiunea de capturare de peste noapte pentru care am facut deja cateva postari, au fost recuperate de la blocul 16A din zona vicina 16 pisicute si un porumbel afectați de deflagaratie.

In total, au fost identificate si capturate 19 pisici si un porumbel pana astazi de dimineata la ora 5. Continuam acțiunea si astazi. Cunoaștem ca o pisica se află intr-un apartament de la parterul blocului 32, scara 1, însă este posibil sa mai fie și alte suflete aflate in nevoie”, au precizat reprezentanții Asociației.

Rugăminte către locuitori: nu mai puneți mâncare în zonă

Voluntarii TNR fac un apel important către locuitorii din zonă: să nu mai lase hrană pe străzi în aceste zile. Motivul? Pisicile traumatizate și rănite trebuie să fie atrase de capsele-capcană, pentru a putea fi prinse în siguranță și transportate spre examinare.

„Vă rugăm sa nu mai puneți mancare în zonă, pentru a putea veni cele care au reușit sa iasa singure, la cusca capcana!”, au transmis voluntarii.

Sprijin pentru animalele rănite și pierdute

În contextul tragediei care a afectat cartierul Rahova, Asociația TNR Capturare, Sterilizare, Eliberare a anunțat că oferă sprijin pentru identificarea și salvarea animalelor pierdute. Mulți locatari au fost evacuați, iar animalele de companie au fugit speriate din apartamente sau din curțile din apropiere ori au rămas captive.

Dacă o pisică sau un alt animal de companie a dispărut, voluntarii recomandă:

verificarea grupurilor de iubitori de animale pe rețelele sociale;

contactarea cabinetelor veterinare din proximitate;

lipirea de afișe în zonă;

căutarea animalului în perioadele liniștite, în apropierea locuinței;

contactarea Asociației TNR pentru sprijin suplimentar.

„Ne exprimam profund regretul pentru tragedia intamplata, atat pentru oameni, cat si pentru animalele din zona (din locuințele afectate si de pe străzile din jur). Toate animalele de companie au nevoie de sprijinul comunității iubitorilor de pisici, caini/alte sufletele crescute in casa/pe langa casa! Sa fim empatici si sa ne mobilizam în interesul necuvantatoarelor!”, au mai precizat reprezentanții TNR pe rețelele sociale.