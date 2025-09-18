Știi cât de ușor este să comunici cu pisica ta? Iată o tehnică ce îți va garanta succesul! (VIDEO)

Pisicile au o reputație de ființe inabordabile, dar lucrurile nu stau tocmai așa. Dacă pisica ta este distantă cu tine, atunci se poate să nu vorbești limba ei. Dar nu te îngrijora, pentru că studiile arată că este foarte ușor să comunici cu prietenul tău blănos.

Tot ce trebuie să fai este să zâmbești, precizează Science Alert. Totuși, nu vorbim de un zâmbet uman, ci de unul pisicesc, așa cum au observat cercetătorii de la Universitatea Sussex.

Cum îi zâmbești pisicii tale

Este chiar foarte simplu! Tot ce trebuie să faci este să clipești încet și să-ți ții ochii închiși sau întredeschiși. Sunt șanse foarte mari ca pisica să te imite.

Această modalitate este foarte utilă și atunci când dorești să te împrietenești cu o felină, iar aceasta nu este foarte încântată de idee. Zâmbetul îți va mări considerabil șansele și o va face pe pisică să se relaxeze.

„Fiind o persoană care a studiat comportamentul animalelor și o stăpână de pisică, este îmbucurător faptul că pot să arăt că pisicile și oamenii pot comunica în acest fel”, a precizat Karen McComb, coordonatoarea acestui studiu.

Dacă ai petrecut mai mult timp cu pisicile, ai observat deja această mimică la feline, atunci când ochii lor sunt parțial deschiși și clipesc lent. Când se întâmplă așa, înseamnă că pisicile sunt relaxate și se simt bine.

Experimentele care confirmă ceea ce iubitorii de pisici intuiau

Pentru a testa această metodă simplă de comunicare, cercetătorii au efectuat primul test cu 21 de pisici din 14 case. Odată ce o pisică s-a stabilit într-un loc confortabil din mediul său, stăpânii au fost instruiți să stea la un metru distanță și să clipească lent.

Camerele au înregistrat atât fețele oamenilor, cât și cele ale felinelor, iar rezultatele au fost comparate cu modul în care pisicile clipesc atunci când nu interacționează cu oamenii. Specialiștii au constatat că felinele clipesc mai lent atunci când stăpânul lor face același lucru.

Al doilea experiment a inclus 24 de pisici din 8 case. În acest studiu, nu stăpânii interacționau cu pisicile lor, ci specialiștii, care nu avuseseră vreo legătură cu felinele. Pentru a testa reacția pisicilor, acestea au fost înregistrate atunci când reacționau la oamenii care nu clipeau. Apoi, în condițiile comunicării prin „zâmbet”, pisicile reacționau tot prin clipirea lentă. De asemenea, atunci când cercetătorii au întins mâna spre pisici, acestea tindeau să se apropie de mână.

Concluzii

La unele aspecte, pisicile sunt mai ușor de înțeles decât credem. Așa cum am arătat în acest articol, este extrem de simplu să comunici cu ele. Trebuie doar să zâmbești, iar ele, cel mai probabil, îți vor răspunde înapoi. Totuși, este esențial să zâmbești în felul lor!

Pentru mai multe informații, iată și un video util: