Pisicile nu sunt reci și distante. Un nou studiu scoate la iveală un adevăr neștiut despre feline / Cât de afectuoase sunt, de fapt

Brittany Florkiewicz, profesoară de psihologie la Lyon College din Batesville, Arkansas, a crescut convinsă că prietenia și expresivitatea câinilor sunt de neegalat. În copilărie alergase prin curte alături de Ciobănești germani și Labradori, întărindu-și credința că pisicile sunt distante și greu de descifrat. Totuși, o cercetare pornită în 2021 i-a schimbat radical perspectiva.

De la iubirea pentru câini la fascinația pentru pisici

Florkiewicz și colega ei, Lauren Scott, au început să studieze modul în care pisicile comunică și își exprimă emoțiile. Așa au aflat că felinele nu doar că au un limbaj complex, ci sunt capabile să transmită prin expresii faciale mult mai multe decât se credea.

Cum a început cercetarea despre pisici

Inițial, cele două cercetătoare au decis să analizeze pisicile în timp ce își desfășurau activitățile zilnice într-un spațiu familiar. Au ales CatCafe Lounge din Los Angeles, un loc unde, pe lângă cafea și relaxare, vizitatorii pot interacționa cu zeci de pisici pregătite pentru adopție.

Din august 2021 și până în iunie 2022, Florkiewicz și Scott au filmat aproape 150 de ore de interacțiuni între 53 de pisici, observându-le comportamentul, mișcările subtile și gesturile faciale. Ulterior, au analizat cadrele cu minuțiozitate, catalogând expresiile în funcție de context: prietenoase, agresive sau ambigue, scrie The Washington Post.

Felinele au 276 de expresii faciale

Cercetarea a scos la iveală un număr impresionant de nuanțe emoționale: pisicile au cel puțin 276 de expresii faciale diferite. Aproape jumătate dintre acestea (46%) sunt considerate prietenoase, 37% agresive și 17% ambigue.

Atunci când se simțeau bine, pisicile își mișcau urechile și mustățile înainte, uneori închideau ochii și aveau fața relaxată. Aceste expresii apăreau în momente de joacă, toaletare reciprocă sau simplă apropiere. În schimb, când erau iritate sau amenințate, urechile erau date pe spate, pupilele se contractau, iar nasul se încrețea, acompaniate de șuierături sau gesturi de apărare.

Demontarea stereotipurilor despre pisici

Pentru Florkiewicz, rezultatele au fost o revelație personală. A recunoscut că a crezut mult timp în stereotipul conform căruia pisicile sunt reci și greu de citit. Studiul a arătat însă că ele sunt mult mai expresive și afectuoase decât s-ar fi așteptat.

„Comunicarea pisicilor este mult mai diferită decât am presupus anterior”, a declarat ea.

Descoperirile ar putea fi aplicate practic în viața de zi cu zi. Proprietarii de pisici și adăposturile pot înțelege mai bine dinamica grupurilor de animale, evitând conflictele și recunoscând semnele de stres sau de prietenie.

Când cercetarea devine experiență personală

Nu doar în laborator, ci și acasă, Florkiewicz aplică ce a învățat. În 2022, soțul ei a încurajat-o să adopte o pisică, botezată Char, inspirată din Pokémon. Apoi familia a primit un nou membru – Darth Vader.

Întâlnirea dintre cele două animale a fost o lecție practică de etologie. Char a arătat inițial semne prietenoase (urechile și mustățile înainte, adulmecare curioasă), dar a devenit defensivă atunci când Darth Vader a încercat să o provoace la joacă. Expresiile faciale au reflectat ambivalența emoțională, confirmând concluziile studiului.

O nouă perspectivă asupra pisicilor

Pentru o persoană crescută în preajma câinilor, schimbarea a fost radicală. Brittany Florkiewicz recunoaște acum că pisicile sunt la fel de fascinante, afectuoase și jucăușe ca prietenii canini. Diferența stă în subtilitatea modului în care comunică.