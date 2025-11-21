Sunt bufnițele animale de companie bune? De ce condiții speciale au nevoie aceste păsări (VIDEO)

În multe filme, seriale și cărți, bufnițele apar ca niște animale prietenoase și inteligente. De aceea, oamenii au încercat să adopte aceste păsări, crezând, de asemenea, că sunt similare cu papagalii.

Totuși, lucrurile nu stau tocmai ca în cazul papagalilor. În primul rând, bufnițele sunt de obicei mai mari și au alte cerințe și regim alimentar diferit față de papagali.

În acest articol, vei vedea de ce este nevoie ca să ții o bufniță. Apoi, tu decizi dacă aceste păsări sunt animale de companie pe placul tău.

Bufnițele au nevoie de mult spațiu

Deși au fost popularizate în filme, mai ales în Harry Potter, adevărul este că bufnițele nu sunt animale de companie atât de bune, precizează The Spruce Pets.

În plus, depinde și de posibilitățile tale, dar trebuie să știi din start că vei înfrunta multe provocări. Prima este spațiul. Acestea nu pot fi ținute într-o cușcă mică, precum o pasăre de interior. Au nevoie de un țarc acoperit, cu acces atât la exterior, cât și la interior.

Mai mult, au nevoie și de un recipient cu apă proaspătă pentru îmbăiere, pe lângă cel din care vor bea apă. Păsările se spală frecvent pentru a-și menține penele cât mai curate. Este o rutină esențială pentru ele, deoarece penele murdare vor produce zgomot în timpul zborului, ceea ce le va afecta capacitatea de vânătoare.

Sunt creaturi independente

Credeai că pisicile sunt independente?! Stai să vezi bufnițele! Aceste păsări sunt solitare, deci trăiesc și vânează singure, fără să aibă nevoie de ajutorul altora. Firește, tolerează partenerul și puii lor, dar cercul lor social se limitează doar la aceștia.

Mentalitatea de grup este trăsătura care face ca papagalul să se integreze pe lângă oameni. Dar bufnițelor le lipsește această caracteristică. De aceea, vor vedea orice ființă ca pe un potențial prădător, inamic sau pradă. Cu alte cuvinte, sunt șanse mari ca o bufniță să te atace.

Dieta este specială

Regimul alimentar este un alt impediment care face aproape imposibil să ai grijă de o bufniță. Pentru că sunt prădătoare, se hrănesc cu animale mici și cu insecte. Astfel, necesitățile nutriționale nu pot fi acoperite de cereale, legume sau fructe. De fapt, dacă oferi unei bufnițe astfel de gustări, nu o vor percepe drept hrană.

Bufnițele sunt carnivore care mănâncă rozătoare, precum șoareci, șobolani sau chiar iepuri, în cazul bufnițelor de talie mare. Pot mânca și pui de găină, deci acesta ar fi cel mai la îndemână produs alimentar. Firește, puiul trebuie să fie crud sau chiar viu și nu suntem siguri că ai dori să hrănești o bufniță în acest mod.

Bufnițele sunt echipate cu cioc puternic și gheare ascuțite, create special pentru a rupe bucăți de carne. De asemenea, pot provoca daune serioase și omului.

Este legal să deții o bufniță?

În țările Uniunii Europene, poți deține o bufniță, dar vei avea nevoie de permise speciale. Dar pasărea nu poate fi capturată din natură, ci, cel mult, salvată și crescută într-un mediu sau rezervație special amenajată.

Așadar, nu este deloc simplu să deții o bufniță în mod legal. Trebuie să obții mai multe autorizații, inclusiv de la Direcția Sanitară Veterinară.

Concluzii

Bufnița nu este, în sine, un animal de companie, ci unul sălbatic și se va comporta ca atare. Există și câteva cazuri în care bufnița s-a adaptat, dar acestea sunt rare. Totodată, dacă vrei o bufniță, vei avea nevoie de mai multe permise din partea autorităților. Află mai multe despre acest subiect în videoul de mai jos: