Sunt cățeii mai inteligenți decât lupii? Ce impact am avut asupra celui mai bun prieten al nostru (VIDEO)

În urmă cu cel puțin 15.000 de ani, câinii au evoluat din lupi, conform teoriilor savanților. Au avut loc multe schimbări, iar astăzi, există o sumedenie de rase, de diferite forme și dimensiuni. De la cățeii de buzunar până la ciobăneștii caucazieni, prietenii noștri blănoși ne-au îmbogățit viața.

Dar ce impact a avut această transformare asupra inteligenței lor? Sunt câinii mai inteligenți decât lupii? Conform experților de la Institutul Max Planck din Germania, răspunsul este nu, dar lucrurile nu sunt atât de simple.

Cum măsurăm cogniția la animale

Această întrebare nu are un răspuns clar și simplu, arată Live Science.

„Nu poți spune că lupii sau câinii sunt mai inteligenți, pentru că putem spune că ambele specii sunt adaptate la mediul lor”, precizează Juliane Brauer de la Max Planck.

Inteligența la animale se poate măsura printr-o varietate de aptitudini care pot fi clasificate în două categorii: cogniția socială, sau cum relaționează un animal cu altele, și cogniția nonsocială, adică modul în care animalele înțeleg și modifică mediul înconjurător în beneficiul lor.

Pentru că mediul este diferit, câinii și lupii au aptitudini cognitive diferite. Unul dintre cele mai des întâlnite experimente care măsoară inteligența este cel de indicare. Într-un studiu din 2021, cercetătorii au pus două pahare cu fața în jos, iar hrana era ascunsă numai într-unul. 44 de pui de câine au fost nevoiți să găsească mâncarea cu ajutorul indiciilor oferite. Experimentul a fost repetat și cu 28 de pui de lup.

Echipa a descoperit că puii de câine s-au descurcat mai bine la acest test, ceea ce arată că inteligența lor este făcută să înțeleagă aceste sarcini de indicare.

Într-un alt studiu similar din 2017, atât câinii, cât și lupii au ghicit care pahar conține mâncare după ce au fost agitate. Dar atunci când cercetătorii au agitat un pahar gol, lupii nu au mai avut reacție, în timp ce câinii tot îl alegeau. Descoperirea sugerează că lupii înțeleg mai bine relația dintre cauză și efect.

Concluzii

Putem spune că prietenii noștri sunt mai inteligenți decât lupii în anumite situație. În schimb, lupii sunt mai bine adaptați la mediul sălbatic, acolo unde trebuie să vâneze. Inteligența câinilor este mai utilă pentru ei în relația cu noi.

Astfel, de aceea, din punctul de vedere al dresajului, este mult mai simplu de lucrat cu un câine, care este deja adaptat la traiul cu oamenii.

