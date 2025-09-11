Tânăr din Satu Mare condamnat la închisoare cu executare după ce a ucis un câine și a încercat să-și justifice fapta invocând probleme psihice

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Berveni, județul Satu Mare, a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Oradea la 1 an și 4 luni de închisoare cu executare după ce a ucis cu intenție un câine. Incidentul a avut loc după o presupusă ceartă cu iubita tânărului, care a escaladat gardul unei case și a lovit câinele proprietății cu mâinile goale, motivul fiind că animalul lătra, notează presasm.ro.

Martorii și autoritățile au intervenit

Proprietara câinelui a povestit că, în noaptea de 30/31 ianuarie 2023, în jurul orei 04:00, a auzit zgomote în partea din spate a curții. Fiind singură acasă, nu a ieșit afară. A doua zi, constatând moartea câinelui legat în curte, a anunțat autoritățile. Polițiștii au identificat o cameră de supraveghere în zonă, ceea ce a dus la prinderea tânărului.

Tânărul a recunoscut fapta, dar a invocat nervii și alcoolul

Audiat de polițiști, acesta a recunoscut că a intrat fără drept în curtea persoanei vătămate și că a aplicat mai multe lovituri câinelui, inclusiv cu piciorul. A susținut că nu intenționa să omoare animalul și și-a justificat acțiunea prin consumul de alcool și starea de nervi.

Expertiza medico-legală a arătat discernământ păstrat

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.142/IV/9-2023 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Satu Mare a arătat că tânărul avea discernământul păstrat și doar a încercat să simuleze o afecțiune psihică.

Decizia instanței

Magistrații au decis că gravitatea infracțiunii și periculozitatea tânărului impun executarea pedepsei în regim de detenție, pentru ca scopul sancțiunii să fie îndeplinit.

