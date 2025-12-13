Stresul și anxietatea afectează majoritatea câinilor și pisicilor, iar industria hranei pentru animale începe să abordeze problema mai complex: prin nutriție inteligentă și suport de specialitate, notează Pet Food Industry.

Ce spun cifrele

Peste 70% dintre câini și până la 50% dintre pisici suferă de stres sau anxietate.

Problemele comportamentale sunt unul dintre principalele motive pentru abandon sau eutanasiere.

Hrana contează pentru creier și emoții

Deficiențele nutriționale afectează neurotransmițătorii și răspunsul la stres.

Proteine de calitate, acizi grași esențiali și formule care susțin axa intestin–creier pot îmbunătăți comportamentul.

O dietă slabă poate sabota orice plan de modificare comportamentală, în timp ce nutriția corectă poate preveni problemele înainte de a fi nevoie de medicamente.

Exemple din industrie

Omni Pet : gustări calmante și consultanță gratuită cu un expert în comportament canin, pentru anxietate de separare, zgomote sau teama de artificii.



Purina Pro Plan Veterinary + Ease : platformă online care conectează medicii veterinari specializați în comportament cu proprietarii, oferind planuri personalizate și suport video/email.



Cum funcționează abordarea multimodală

Siguranța și mediul – baza oricărui plan.

Modificarea comportamentului – antrenamente și tehnici de adaptare.

– antrenamente și tehnici de adaptare. Nutriția și suplimentele – susțin efectele terapiei, dar nu le înlocuiesc.

„Suplimentele și gustările calmante nu sunt magice. Ele completează planul de antrenament, exercițiile și medicația, dacă e nevoie.” – Dr. Ezra J. Ameis

Alegerea produselor calmante

Verifică ingredientele și dozele exacte studiate la câini sau pisici.

Optează pentru produse cu dovezi clinice clare, nu doar etichete promițătoare.

Parteneriatele cu clinici și specialiști fac produsele mai eficiente și mai sigure.

Sănătatea mintală a animalelor nu începe doar cu iubirea și joaca, ci și cu hrana și suportul profesional potrivit. Industria hranei pentru animale începe să recunoască că legătura între nutriție, comportament și specialiști poate salva vieți și reduce stresul câinilor și pisicilor.