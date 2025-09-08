Târgu Mureș devine capitala mondială a chinologiei: peste 160 de rase de câini din 31 de țări, la expozițiile internaționale sub semnul lui „Dracula”

În jur de 160 de rase de câini, din 31 de ţări, între care şi câteva extrem de rare, precum Continental Bulldog şi Dansk-Svensk Gardshund, vor putea fi admirate în perioada 12-14 septembrie, la Târgu Mureş, la cele trei expoziţii internaţionale organizate sub semnul lui “Dracula”, “Mures Dog Show”, “Dracula Dog Show” şi “Transilvania Dog Show”, potrivit Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Trei expoziții internaționale de câini la Târgu Mureş

„Asociaţia Chinologică a judeţului Mureş este şi în acest an organizatoarea binecunoscutei manifestări chinologice de mare anvergură, în zilele de 12, 13 şi 14 septembrie, în Complexul Weekend. Găzduim, sub egida Federaţiei Chinologice Internaţionale, un eveniment tematic canin sub semnul lui “Dracula”, constând din trei expoziţii Internaţionale: “Mures Dog Show”, “Dracula Dog Show” şi “Transilvania Dog Show”, precum şi dintr-un număr de trei expoziţii naţionale şi patru expoziţii de club pentru terrieri, teckel, retrieveri şi câini de apă şi ciobăneşti de Asia Centrală.

Participarea de anul acesta excelează, atât ca număr de participanţi (peste 1.000 de arbitraje/zi), cât şi ca provenienţă a competitorilor. Şi-au confirmat prezenţa concurenţi din peste 31 de ţări europene, Belize şi China. De asemenea, vizitatorii vor putea admira un număr de 157 de rase de câini, unele foarte rare, cum ar fi Continental Bulldog şi Dansk-Svensk Gardshund”, a precizat, luni, 8 septembrie, preşedintele Asociaţiei Chinologice a judeţului Mureş, Lokodi Csaba Zsolt, organizatorul principal al manifestării, într-un comunicat de presă.

La competiţiile de la Târgu Mureş va fi prezent un corp prestigios de arbitri „all round”, recunoscuţi la nivel mondial, din Estonia, Ungaria, Gibraltar, San Marino, Kosovo, Cipru, Australia şi România.

„De asemenea, îi avem alături ca parteneri media pe proprietarii celei mai faimoase publicaţii în domeniul chinologic ‘Our dogs’ şi ‘Birbrook Rosettes’ din Marea Britanie, care se vor ocupa de promovarea expoziţiei în plan internaţional pentru anii următori. Deschiderea festivităţilor de premiere vor avea loc vineri, de la ora 15:00, în incinta Complexului Weekend, sâmbătă, de la ora 17:30, în incinta Cetăţii Medievale, şi se vor încheia duminică, la ora 16:00, în incinta Complexului Weekend. Vă aşteptăm cu drag să ne fiţi alături la acest eveniment unic în Europa şi cu rezonanţă la nivel mondial”, a mai declarat Lokodi Csaba Zsolt.