Târgu Mureș, primul oraș din România unde câinii roboți patrulează pe străzi. Animalele cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu oamenii

Câinii roboți, ghidați de inteligența artificială, patrulează pe străzile unui oraș din România, identifică zonele murdare și transmit mesaje despre colectarea selectivă. Nu este un scenariu SF, ci un program pilot de salubrizare lansat în Târgu Mureș.

Târgu Mureș lansează un program pilot cu câini roboți pentru curățenia orașului

Târgu Mureș devine primul oraș din România unde tehnologia și inteligența artificială sunt integrate direct în serviciile de curățenie stradală. În zona centrală a municipiului, un câine robot atrage privirile trecătorilor, în timp ce îi îndeamnă să păstreze curăţenia.

„Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!”, este mesajul transmis de câinele robot. „Vor avea o complexitate reduse la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație în vederea conștientizării populației asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat.”, a declarat Lidia Laszlo, managerul companiei de salubritate, la Antena 3 CNN.

Roboți autonomi, echipați cu senzori de ultimă generație

Câinii roboți sunt controlați și monitorizați de la distanță. De asemenea, sunt dotaţi cu senzori performanți și inteligență artificială, ceea ce le permite să se deplaseze autonom și să identifice problemele.

„Roboții vor circula complet autonom, cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Sunt echipați cu LIDAR de ultimă generație, având o precizie foarte mare. Roboții patrupezi au autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singur bateria.”, susține Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Investiție de 1 milion de euro

În cazul în care programul pilot își dovedește eficiența, modelul ar putea fi extins la nivel național, transformând modul în care orașele gestionează curățenia publică.

Investiția costă aproximativ 1 milion de euro, iar roboții pot fi închiriați de autorităţi, costurile variind în funcție de complexitatea serviciilor și mentenanță.

