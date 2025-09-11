Toamna poate afecta starea de spirit a câinelui tău: Care sunt semnele

Câinii ar putea resimți schimbările aduse de toamnă, precum ziua mai scurtă și temperaturile mai scăzute. De multe ori, s-ar putea ca ei să aibă un comportament diferit – să doarmă mai mult, să latre excesiv și să nu prea aibă chef să mănânce. Ce putem face în astfel de situații?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Toamna poate afecta starea de spirit a câinelui tău

În primul rând, trebuie să vă mențineți rutina zilnică, din care exercițiile fizice nu trebuie să lipsească. Așa că plimbările trebuie făcute câtă vreme este lumină afară, chiar dacă plouă, iar temperaturile sunt mai scăzute. Bineînțeles, blănosul nu trebuie să fie forțat să iasă afară. Dacă nu-și dorește, înlocuiți joaca de afară cu una din interior. De exemplu să aducă o minge, să descopere obiecte ascunse, după miros, sau să vă jucați de-a v-ați ascunselea, prin casă. Iar dacă aveți prieteni cu alți câini, aranjați o întâlnire de joacă, dacă patrupezii se știu și se plac. Asta sigur îi va scoate din plictiseală.

Oricum ar fi, nu lăsați patrupedul să dormiteze ore-n șir ziua și să stea plictisit cu botul pe labe. Deși nu este dovedită științific, în Statele Unite ale Americii se folosește în aceste situații termenul SAD (Seasonal Affective Disorder), adică o tulburare observată la câini – blănoșii se simt fără energie și au în general o stare de spirit proastă, pe o perioadă mai lungă de timp.

Asta se poate vedea în comportament: blănoșii pot tinde să stea mai retrași de restul familiei, să se ascundă sau, din contră, să fie prea lipiți de ei. Sunt și semne fizice – se pot scărpina mai mult sau pot să năpârlească excesiv.

Câteva semnale de alarmă

Dacă însă blănosul se scarpină foarte mult, strănută des, atunci ar fi bine să consultați veterinarul. Este posibil să aibă o alergie de sezon și să fie nevoie de tratament.

De asemenea, dacă apetitul pentru mâncare se menține scăzut pe o perioadă mai lungă, chiar dacă blănosul face mișcare, atunci cereți opinia unui specialist, ca să vă asigurați că nu sunt probleme de sănătate.

Nu uitați să-i asigurați câinelui confortul termic necesar. În cazul în care blănosul petrece mult timp afară, în curte, de exemplu, asigurați-vă că are un loc uscat și călduros unde se poate refugia în caz de vânt și ploaie.

Un alt aspect de luat în calcul este alimentația. Odată cu scăderea temperaturilor, câinii pot avea nevoie de un plus de energie, mai ales dacă sunt foarte activi sau stau mai mult afară. O hrană de calitate, adaptată vârstei și nivelului de activitate, poate ajuta la menținerea vitalității. Totodată, hidratarea rămâne la fel de importantă ca în sezonul cald, chiar dacă tentația este să credem că patrupedul consumă mai puțină apă.

Este important să nu neglijați controalele medicale de rutină. Toamna este un moment bun pentru a verifica starea generală de sănătate a câinelui și pentru a vă asigura că este pregătit pentru sezonul rece. O vizită la veterinar poate preveni probleme ulterioare și vă oferă șansa să discutați despre suplimente sau recomandări speciale pentru perioada de toamnă-iarnă.

Nu în ultimul rând, un sfat și pentru stăpâni, adesea oferit de instructorii de dresaj canin: blănoșii preiau din stările pozitive sau negative ale oamenilor pe lângă care trăiesc, așa că încercați, pe cât posibil, să nu cădeți în butoiul cu melancolie toamna.

Iată aici ce putem face pentru a îmbogăți cu experiențe noi viața blănoșilor noștri, ca să nu se plictisească:

Surse: Independenceveterinaryclinic.com, Petmd.com, Akc.org

Citește și:

Cum „îmbogățim” viața câinilor noștri. Idei de enrichment simplu de aplicat, recomandate de un expert

„Un om care ajută animalele nu poate fi rău!” Interviu cu Raluca Băleanu, medic stomatolog și protector al animalelor, despre iubirea necondiționată și responsabilitatea noastră (VIDEO)