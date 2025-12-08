Ca în fiecare an, Asociația Chinologică Română a realizat un clasament al celor mai buni câini de rasă, judecând în urma punctajelor obținute la competiții. Printre cei mai frumoși căței ai anului 2025 s-a remarcat Enzo, un English Cocker Spaniel, care își reprezintă cu succes rasa în acest top.

În clasamentul Asociației sunt menționați câinii care ocupă primele 3 poziții în categoria lor. Enzo a fost al doilea clasat în grupa a VIII-a (câini scotocitori, aportori și câini de apă), fiind acompaniat pe podium de doi căței Golden Retriever.

Enzo este singurul exemplar al rasei lui din clasament, ceea ce îl face „best English Cocker Spaniel of the year 2025 in Romania”, titlu care îi bucură și îi onorează enorm pe proprietarii lui.

Am stat de vorbă cu Gabriela Tenov, „mama” lui Enzo, care ne-a povestit cum a ajuns cățelul ei să fie inclus în Top Dogs of Romania 2025 și ce planuri au pe viitor.

Interviu cu Gabriela Tenov, „mama” lui Enzo, singurul cocker din Top Dogs of Romania 2025

Pets&Cats: Enzo a avut un an plin de competiții și de reușite, iar totul a culminat cu includerea lui în Top Dogs of Romania 2025. Ce înseamnă pentru voi această clasare printre cei mai buni câini de rasă din țară?

Gabriela Tenov: Pentru noi, includerea lui Enzo în Top Dogs of Romania 2025 este o bucurie enormă și o confirmare a muncii și pasiunii din ultimii doi ani. Este o onoare să ne aflăm în acest clasament oficial, alături de cei mai buni câini de rasă din România.

Pentru Enzo, acest rezultat arată cât de mult a evoluat într-un timp atât de scurt, iar pentru noi, ca echipă, înseamnă recunoașterea unei munci făcute cu drag, răbdare și respect pentru ring și pentru competiție.

Un Cocker Spaniel face senzație în topul celor mai buni câini din România. Cum a ajuns să se mândrească Enzo cu o performanță remarcabilă

Pets&Cats: Care sunt principalele calități ale lui Enzo care au contribuit la această reușită?

Gabriela Tenov: Enzo impresionează printr-o combinație foarte frumoasă de calități: mișcare fluidă, structură corectă, expresie tipică rasei și un temperament foarte echilibrat.

Dar poate cea mai mare calitate a lui este carisma. Enzo reușește să fie prezent în ring, să se bucure de competiție și să creeze acel „moment” care îl face să iasă în evidență. Este atent, energic, vesel și are acel farmec prin care reușește să cucerească atât arbitrii, cât și publicul.

Efortul din spatele podiumului. Gabriela Tenov: „A fost un an de muncă intensă, cu deplasări, antrenamente și multă dedicare”

Pets&Cats: Cât ați muncit pentru acest loc în clasamentul Asociației Chinologice Române? La câte competiții ale Asociației ați participat în 2025, cum ați obținut punctajul de 190, punctaj care l-a clasat pe Enzo al doilea în grupa lui?

Gabriela Tenov: Am avut un an foarte activ. Am participat la 19 expoziții chinologice organizate sub egida Asociației Chinologice Române și una de obediență, iar rezultatele s-au transformat în puncte valoroase.

E de menționat că nu este suficientă doar participarea în competiții pentru a cumula aceste puncte ci trebuie să obții minim locul 1 sau 2 în cadrul grupelor.

Punctajul total de 190 de puncte l-a plasat pe Enzo pe locul 2 în Grupa VIII, într-un an cu multă participare și cu rase foarte competitive. A fost un an de muncă intensă, deplasări, antrenamente și multă dedicare.

Pets&Cats: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați depășit-o împreună în drumul către acest rezultat?

Gabriela Tenov: Cea mai mare provocare a fost să găsim echilibrul perfect între competiție și bucuria lui Enzo de a fi el însuși. Este un câine tânăr și foarte energic, iar să îl ajutăm să rămână concentrat, fără să își piardă naturalețea, a fost un proces constant. De asemenea, concurența din grupă a fost puternică, iar rasele cu tradiție în ring, precum Golden Retriever, au avut un an excepțional, ceea ce ne-a motivat și mai mult.

Enzo își reprezintă cu mândrie rasa. Gabriela Tenov: „Un Cocker poate concura la cel mai înalt nivel, alături de rase foarte puternice”

Pets&Cats: În grupa sa de câini scotocitori, aportori și câini de apă, Enzo este singurul English Cocker, fiind însoțit pe podium de 2 căței Golden Retriever. Cum vezi această reprezentare a rasei? Consideri că acest premiu schimbă felul în care este percepută rasa English Cocker Spaniel în România?

Gabriela Tenov: Faptul că Enzo este singurul English Cocker Spaniel din clasament și totuși s-a clasat atât de sus arată potențialul enorm al rasei. 2025 a fost un an cu o competiție intensă, însă Enzo a fost cel care a reușit să strângă cele mai bune rezultate și cel mai mare punctaj.

În grupa lui, pozițiile 1 și 3 au fost ocupate de Golden Retrievers, rase care au acumulat punctaje foarte ridicate.

Cred că acest rezultat aduce un plus de vizibilitate rasei English Cocker Spaniel în România și arată că și un Cocker poate concura la cel mai înalt nivel, alături de rase foarte puternice.

Ce planuri au Enzo și Gabriela pentru 2026

Pets&Cats: Ce obiective aveți pentru 2026 și cum crezi că va influența acest premiu (Best English Cocker Spaniel of the year in Romania) parcursul lui Enzo în competițiile viitoare?

Gabriela Tenov: Pentru 2026 ne dorim să continuăm evoluția lui Enzo în ring, să consolidăm rezultatele deja obținute și, bineînțeles, să ne bucurăm de fiecare experiență pe care o aduce acest parcurs.

Titlul de Best English Cocker Spaniel of the Year in Romania reprezintă un impuls important și ne motivează să visăm și mai departe.

Vom continua să lucrăm frumos, cu calm, cu respect pentru ring și pentru rase, și să vedem unde ne poartă acest drum. Indiferent de rezultate, Enzo rămâne bucuria și mândria noastră.

Enzo poate fi urmărit pe contul lui de Instagram enzo_allenzo.