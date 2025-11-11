Transavia, liderul pieței de carne de pui din România și una dintre cele mai reputate afaceri de familie cu capital 100% românesc, își extinde modelul unic de afaceri, complet integrat, cu facilități proprii, prin adăugarea unei noi linii de activitate: producția de hrană pentru animale de companie. Noua divizie marchează o etapă strategică în dezvoltarea companiei și completează firesc modelul integrat care definește brandul Transavia, adăugând o nouă dimensiune a sustenabilității și valorificării resurselor de la bob la furculiță, acum „și la bol”, potrivit unui comunicat de presă remis Pets&Cats de Transavia.

„Începem o etapă strategică importantă, care ne va permite să ne continuăm misiunea de a face lucrurile așa cum trebuie și de a oferi produse sigure și de calitate. Pentru noi, extinderea către hrana pentru animale de companie nu este o schimbare de direcție, ci o continuare firească a modului nostru de a face lucrurile: corect, responsabil și cu grijă pentru tot ce ne înconjoară”, spune Ioan Popa, Președinte și Fondator Transavia. „Am ales dintotdeauna să nu irosim nimic și să transformăm resursele în valoare. Acum facem același lucru, oferind produse de înaltă calitate și pentru membrii necuvântători ai familiilor, căci noua verigă din modelul nostru de afacere integrat 100% ne permite să ne asigurăm că toate părțile puiului sunt utilizate eficient, evitând producerea de deșeuri din sub-produse și reducând risipa alimentară. Practic, părțile din pui care nu sunt preferate de consumatori sau nu sunt destinate consumului uman, dar care sunt perfect adecvate și nutritive pentru hrana animalelor, alaturi de alte ingrediente atent selectate, vor fi procesate pentru a crea hrană de calitate, nutritivă și sigură pentru câini și pisici.”

Investiția record, în valoare de 763 milioane de lei (150 de milioane de euro), este realizată integral din fonduri proprii, prin reinvestirea profitului generat de companie, fiind cea mai mare inițiativă antreprenorială de acest tip din regiune. Cu o suprafață construită de 65.000 mp (echivalentul a 9 terenuri de fotbal la standard FIFA), noua fabrică va putea produce hrană suficientă pentru a hrăni anual peste 11 milioane de câini și pisici, oferind o gamă variată de produse uscate și umede, formulate științific, de echipe de specialiști, pentru a asigura nutriția optimă a animalelor de companie de toate vârstele și rasele. Fabrica, amplasată în Ciugud, județul Alba, într-o zonă strategică, aproape de autostrada A10 (Sebeș – Turda), va fi cea mai mare unitate de producție de hrană pentru animale de companie din țară și una dintre cele mai mari și moderne din Europa. La începtul anului viitor se va începe instalarea echipamentelor, urmând după testarea liniilor și calibrarea proceselor, producția efectivă să demareze în a doua jumătate a anului 2026.

„Această extindere nu este doar „o investiție într-o fabrică”, ci este o investiție în viitorul sustenabil al unei economii care poate și trebuie să producă valoare la cel mai înalt nivel. Ne așteptăm ca acesst nou proiect de anvergură Transavia să genereze prosperitate durabilă la nivelul comunităților locale, fiind un catalizator al dezvoltării economice și sociale, prin stimularea afacerilor din zonă, prin consolidarea unei rețele de parteneri și furnizori locali și prin crearea de locuri de muncă. La nivelul companiei, pe termen mediu, în 2 – 3 ani de la începerea vânzărilor, ne dorim ca să creștem EBITA de la peste 100 de milioane de euro în prezent, la aproximativ 250 de milioane de euro, cu o contribuție semnificativă a noii divizii”, spune Ioan Popa, Președinte și Fondator Transavia.

Sustenabilă din design, cu amprentă ecologică redusă și eficiență ridicată

Prin Politica Zero Pierderi, care definește operațiunile Transavia, și noua fabrică de hrană pentru animale de companie va avea eficiență sporită, fiind complet automatizată, digitalizată și robotizată. Platforma de producție va beneficia de sisteme de recuperare a energiei, a aburului și a apei calde pentru optimizarea consumului energetic. Vor fi amplasate panouri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 12 MWp (echivalentul consumului anual de energie al circa 5.000 de gospodării din România) și sisteme de stocare pentru a maximiza utilizarea energiei verzi în procesele de producție.

Fabrica va avea filtre ultraperformante și stație proprie de epurare a apei. Toate manipulările din fabrică vor fi realizate cu echipamente electrice, fără emisii poluante.

Noua fabrică Transavia va fi dotată cu echipamente de ultimă generație, care vor permite procese automatizate, monitorizare în timp real, control strict al calității și folosirea eficientă a resurselor pe întreg procesul tehnologic, astfel încât eficiența să fie maximizată, iar amprenta de mediu să fie cât mai redusă. Complet digitalizată, automatizată și robotizată, fabrica va avea un flux continuu și automatizat, cu eficiență crescută în toate procesele (de la producție, ambalare și logistică) și competitivitate la nivel internațional. Practic, linia va fi „hrănită” cu ce are nevoie (materie primă, ambalaje, etichete, cerneală printare etc.), iar ea își face treaba performant, până la paletizare. Depozitul va fi, de asemenea, dotat cu tehnologie modernă, având automatizări avansate, până la nivelul cărucioarelor care duc și aduc singure produsele din boxele alocate, făcând inclusiv inventarul.

Aprovizionarea este gândită pentru a asigura un lanț cât mai scurt, evitând transportul inutil. Astfel, vor fi maximizate sinergii cu activitatea de bază, asigurând materie primă de calitate, proaspătă, provenită din procesarea puilor din fermele proprii și din proteine animale prelucrate, de înaltă calitate, produse în cea mai mare fabrică de făinurile proteice din țară, deținută de Transavia, precum și cereale cultivate de Divizia Vegetală pe aproximativ 10.000 de hectare. În plus, pentru a crește eficiența și independența operațională, investiția include și o unitate proprie, complet automatizată, pentru producția internă de ambalaje metalice (conserve), integrată în fluxul tehnologic al fabricii.

Prin această investiție semnificativă, Transavia va contribui direct la bugetul de stat prin taxe și impozite și va susține dezvoltarea comunității, consolidând lanțurile economice locale, prin integrarea producătorilor din zonă într-un ecosistem sustenabil și performant, compania fiind decisă să susțină producătorii locali cu ghidare și consultanță pentru a putea livra constant materie primă la calitatea dorită, contribuind astfel la prosperitatea comunităților locale.

În același timp, proiectul va contribui atât la rebalansarea deficitului comercial din sectorul agroalimentar, aducând inovație, valoare locală și calitate în sectorul hranei pentru animale de companie, un segment cu o valoare estimată, conform datelor Euromonitor 2024, la peste 1 miliard de euro și o creștere de aproape 10% față de anul precedent.

„Am observat o cerere în creștere pentru produse de înaltă calitate în acest sector, dar și o lipsă a soluțiilor pentru producție în țara noastră și am considerat că expertiza noastră în producție și distribuție ne permite să aducem o valoare semnificativă pieței hranei pentru animale de companie. Investiția în această nouă fabrică reprezintă un pas strategic în diversificarea operațiunilor noastre, prin adăugarea unei noi verigi interconectate în modelul nostru de afacere integrat 100% și consolidarea poziției noastre în regiune. Ne dorim să ajungem în top 10 jucători la nivel internațional, în piața hranei pentru animale de companie, menținând în același timp standardele ridicate de calitate și sustenabilitate care definesc Transavia. Această fabrică de ultimă generație va avea, fără îndoială, un impact economic semnificativ pe termen lung, contribuind la consolidarea poziției României ca jucător global și la promovarea pe piețele internaționale a produselor pentru animale de companie românești de înaltă calitate, nutritive, gustoase și sustenabile”, explică Theodora Popa- Liteanu, Vicepreședinte Transavia.

„Făcut așa cum trebuie”: de la familia noastră pentru familia ta, pentru oameni și pentru animalele de companie

Noua linie de afaceri extinde promisiunea Transavia – Făcut așa cum trebuie – și către membrii necuvântători ai „familiei extinse”. Cu peste 34 de ani de experiență în industria alimentară, Transavia transferă know-how-ul acumulat în controlul calității, siguranței și sustenabilității către un nou segment de piață, urmărind să redefinească standardele de producție end-to-end și pentru hrana pentru animale de companie. Produsele vor fi dezvoltate pe baze științifice, folosind ingrediente proaspete, de cea mai înaltă calitate, și vor fi adaptate cerințelor nutriționale ale câinilor și pisicilor pentru a asigura sănătatea și bunăstarea animalelor, respectând întru totul toate reglementările în vigoare la nivel european.

„Oriunde apare marca Transavia, este o garanție pentru calitatea și siguranța produselor.

Consumatorii noștri de pretutindeni au încredere că ne ținem promisiunile și că nu facem rabat de la aceste priorități esențiale pentru noi. Și pentru acest nou segment vom implementa cele mai stricte standarde de control al calității și siguranței alimentare, vom utiliza tehnologii avansate și procese riguroase de testare pentru a ne asigura că fiecare produs respectă cele mai înalte standarde. La fel ca în cazul afacerii care ne-a consacrat, vom pune mereu nevoile și preferințele consumatorilor (de această dată căței și pisici) și ale iubitorilor de animale, în centrul tuturor acțiunilor noastre de dezvoltare de produse. Acestea vor avea la bază o abordare științifică pentru a asigura echilibrul optim între nutriție și gust, menținând în același timp standardele noastre ridicate de calitate. Suntem siguri că membrii necuvântători ai „familiei extinse”, vor iubi noile produse la fel de mult cum oamenii iubesc produsele Transavia”, explică Theodora Popa-Liteanu, Vicepreședinte Transavia.

Transavia este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandurile de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de carne pui Papane. Cu capital 100% românesc, compania este unul dintre cei mai mari contribuitori la buget și angajatori români, având aproximativ 2.300 de angajați. Este singurul mare producător din regiune care controlează întregul lanț de producție, de la cultivarea cerealelor până la produsul finit livrat consumatorilor. Toți puii provin exclusiv din fermele proprii (reproducție, incubație și creștere) și sunt procesați doar în facilitățile deținute, asigurând trasabilitate completă și standarde constante de calitate și siguranță deplină. În fiecare an, în fermele localizate în 8 județe, abatoarele și fabrica de procesare deținute, afacerea de familie produce peste 120.000 de tone de carne de pui, respectând cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară, confirmate prin certificări prestigioase internaționale. Aproximativ 30% din producție este destinată exportului în state europene și pe alte piețe internaționale. În cei peste 34 de ani de activitate, Transavia a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor.

În România sunt peste 4,2 milioane de câini (locul 9 în Europa) și 4,4 milioane de pisici (locul 10 în Europa) 1 . Euromonitor 2024 indică faptul că piața de hrană de animale de companie din România are trecut de 1 mld. EUR (4.929 mil RON), în creștere cu +9.7% vs 2023, cu o proporție de 63% din hrană câini și 37% pisici. Datele de piață disponibile indică faptul că în comerțul modern, sub 3% din hrana de pisici și câini provine din România.