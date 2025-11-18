Trump a făcut spectacol la Casa Albă: lovituri de tun, gardă călare şi o survolare de avioane de luptă

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a oferit marţi o reabilitare spectaculoasă – cu lovituri de tun, gardă călare şi o survolare de avioane de luptă – prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, care efectuează prima sa vizită la Washington după asasinarea în 2018 a jurnalistului Jamal Khashoggi, scrie News.ro.

Departe de răceala predecesorului său democrat Joe Biden, care voia să-l trateze pe liderul saudit ce pe un ”paria”, liderul republican de la Casa Albă şi-a primit invitatul cu mai multă consideraţie decât pe toţi ceilalţi şefi de stat sau de guverne veniţi să-l vadă de când s-a întors la putere.

În afară de semnarea unui Acord-cadru în domeniul nuclear civil, republicanul în vârstă de 79 de ani a promis să aprobe o cerere saudită de avioane de luptă.

”Vom vinde (avioane de tip) F-35” Riadului, a spus luni Donald Trump, care speră ca Arabia Saudită să se alăture – în schimb – Acordurilor Abraham, marele său plan de normalizare a relaţiilor între ţările arabe şi Israel.

Primire demnă de un şef de stat

Conform unui oficial american de rang înalt, cei doi lideri urmau să anunţe marţi atât investiţii saudite în infrastructuri şi inteligenţa artificială (AI) în Satele Unite, cât şi vânzări de armament.

Mohammed bin Salman, cunoscut şi drept “MBS”, guvernează de facto regatul, însă tatăl său, regele Salman, rămâne suveranul. Casa Albă i-a rezervat însă o primire demnă de un şef de stat, inclusiv un dineu de gală.

”ONOARE” Aceasta este ”mai mult decât o întâlnire”, a punctat Trump, care vrea ”să onoreze” acest aliat de neocolit în regiunea Orientului Mijlociu.

În octombrie 2018, relaţiile bilaterale erau în bernă, după moartea lui Jamal Khashoggi, un jurnalist rezident în Statele Unite, un critic al puterii saudite după ce i-a fost un apropiat, asasinat în Consulatul Arabiei Saudite, la Istanbul, de către agenţi veniţi din Arabia Saudită. Corpul său, dezmembrat, nu a fost găsit niciodată. MBS, arătat cu degetul de către serviciile americane, nu a fost vizat nicodată de sancţiuni din partea Casei Albe.

Văduva jurnalistului, Hanan Elatr Khashoggi, a catalogat vizita de marţi drept ”foarte dureroasă”, însă speranţa sa, ca Statele Unite să-şi respecte ”valorile” la momentul dezvoltării ”legăturilor economice” cu Riadul şi al ”vânzării de armament”, se loveşte de interesele comune puternice ale celor două state.

În luna mai, MBS l-a primit pe şeful statului american cu fast şi a promis investiţii în valoare de 600 de miliarde de dolari în Statele Unite. Dar Donald Trump nu şi-a atins, până în prezent, prioritatea absolută, ca Arabia Saudită să se alăture ţărilor arabe care au recunoscut Israelul, în primul său mandat (2017-2021).

Liderul american repetă că regatul este aproape să semneze aceste Acorduri Abraham, însă Războiul din Fâşia Gaza face această perspectivă incertă.

Garanții de apărare

Mohammed bin Salman cere garanţii americane de apărare, încurajat de exemplul Qatarului. În afară de avioanele de tip F-35 – de care Israelul dispune în Orientul Mijlociu -, regatul vrea să-şi procure cipuri americane sofisticate, al căror export este dur încadrat. Foarte dependent de petrol, el are nevoie de aceste cipuri pentru a-şi dezvolta propriile proiecte în domeniul inteligenţei artificiale, în cadrul unui program de transformare economică ambiţios.

Atât în schimbul avioanelor, cât şi al cipurilor, Washingtonul urmează să ceară ca Beijingul – de care saudiţii sunt apropiaţi – să nu pună mâna pe aceste tehnologii sensibile. Alte dosare diplomatice sensibile ar putea să fie abordate, inclusiv Iranul. Arabia Saudită depune eforturi să calmeze tensiunile cu marele său rival, după ce preşedintele SUA declarase recent că Teheranul intenţionează să dialogheze cu privire la o ridicare a sancţiunilor americane.

Prinţul saudit a jucat, deja, un rol major în decizia lui Donald Trump de a suspenda sancţiunile impuse Siriei şi în apropierea istorică de noul lider sirian, fostul jihadist Ahmad al-Sharaa. Aşa cum se întâmplă adesea de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, relaţiile diplomatice sunt dublate de contacte familiale şi de legături financiare. Fiii săi şi ginerele acestuia, Jared Kushner, care joacă un rol informal de mediator în Orientul Mijlociu, fac afaceri cu Arabia Saudită.

