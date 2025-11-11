Un bărbat din Constanța este cercetat penal pentru rănirea intenţionată a unei pisici. Poliţia a descoperit în locuința acestuia un „arsenal” pentru torturarea animalelor

Un bărbat de 58 de ani, din judeţul Constanţa, este cercetat penal de poliţişti deoarece în luna octombrie ar fi rănit în mod intenţionat o pisică, folosind un dispozitiv artizanal. Anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa acestuia, unde au găsit mai multe obiecte care erau folosite pentru rănirea animalelor, scrie News.ro. Procurorul de caz a dispus faţă de individ măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un bărbat din judeţul Constanţa, acuzat că a rănit o pisică cu un dispozitiv artizanal

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au transmis, marţi, 11 noiembrie, că poliţiştii au făcut o percheziţie în localitatea Valu lui Traian, la locuinţa unei persoane bănuite de comiterea infracţiunii de rănirea cu intenţie a animalelor.

”Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în luna octombrie a anului 2025, un bărbat, de 58 de ani, ar fi confecţionat un dispozitiv artizanal, cu care ar fi rănit, în mod intenţionat, un exemplar felin.

În urma percheziţiei, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri cu valoare probatorie, printre care o praştie metalică, o ţeavă metalică, un dispozitiv confecţionat artizanal dintr-un cui, precum şi o cutie ce conţinea bile metalice şi de plastic, bunuri presupuse a fi deţinute cu scopul rănirii animalelor.

De asemenea, în exteriorul curţii imobilului persoanei în cauză au fost identificate mai multe dispozitive confecţionate artizanal (ţevi PVC şi cuie), montate pe copaci, susceptibile a fi fost utilizate în acelaşi scop”, au declarat poliţiştii.

Bărbatul este plasat sub control judiciar.

Vezi și Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă