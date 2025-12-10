Atunci când pleci de acasă, este firesc să ai unele griji și să iei măsuri. Dar în cazul păsărilor, lucrurile pot fi mai delicate. Deși sunt multe păsări care pot sta singure fără probleme, altele sunt creaturi sociale care au nevoie de interacțiune, precizează The Spruce Pets.

Așadar, înainte să pleci în concediu, trebuie să te întrebi dacă separarea temporară îți va afecta animalul de companie. În esență, soluția este să găsești pe cineva care să aibă grijă de pasăre. Aceasta acoperă cel puțin o parte din problemă, cea a asigurării hranei.

Adaptarea este ușoară

Vestea bună este că păsările, în general, se adaptează foarte ușor la schimbarea mediului, astfel că îl poți muta într-un nou loc. Acesta este cazul cu papagalii, ființe foarte curioase și inteligente. Îți vor duce dorul, dar, în noua casă temporară, se vor simți în largul lor.

Este recomandabil să le aduci multe jucării la noul loc, mâncarea preferată sau chiar obiecte din casă, precum o floare. De asemenea, noua locație trebuie să fie sigură, cu geamuri închise și ferită de alte animale.

Firește, există și opțiunea ca îngrijitorul să vină la tine acasă. Trebuie să fie un prieten foarte bun: nu numai că-i încredințezi un membru al familiei, dar îl lași să intre în casă, în absența ta.

Care este cel mai bun îngrijitor?

Răspunsul la această întrebare ține foarte mult și de cât de adaptabilă este pasărea ta. În orice caz, va avea nevoie de atenție, mai ales în cazul păsărilor sociabile. Dacă pasărea ta este sociabilă, atunci cel mai bine este să o muți în casa prietenului pentru a avea mai multă parte de atenție.

Oricum, trebuie să-l alegi bine, fie că este un prieten sau un medic veterinar care este dispus să aibă grijă de animal.

Înainte de a pleca în vacanță, îți recomandăm să faci deja introducerea cu persoana care va avea grijă de pasăre. În acest mod, pasărea va avea timp să se acomodeze și să nu fie stresată în prezența noului îngrijitor.

Totodată, și persoana căreia îi încredințezi pasărea va ști dacă sarcina este sau nu pentru ea.

Nu în ultimul rând, este nevoie să-i pregătești transportul. Pasărea poate fi stresată și agitată, deci înlătură farfuriile și acoperă colivia cu o pătură.

Concluzie

Dacă ai o pasăre, mai poți pleca în vacanță, dar trebuie să lași animalul în grija unei persoane de încredere. Dacă este o pasăre sociabilă, atunci este nevoie să o muți. În majoritatea cazurilor, se va adapta rapid la noul mediu și la noua persoană.