Cât de importantă este vacanța petrecută alături de animalele de companie? Luna martie a fost dedicată conștientizării anxietății la animale (Pet Anxiety Awareness Month), un moment potrivit pentru a ne gândi cum afectează vacanțele noastre de vară câinii rămași acasă. În Marea Britanie, 80% dintre animale se confruntă cu anxietate atunci când stau singure acasă.

Vinovăția stăpânilor de câini influențează vacanțele

Un nou raport despre tendințele de vacanță la nivel național dezvăluie destinațiile preferate de britanici și ce contează cu adevărat pentru ei atunci când își planifică concediul. Studiul Holiday Desires Report, realizat de furnizorul de vacanțe prietenoase cu animalele Away Resorts, a intervievat 3.000 de britanici reprezentativi pentru a afla preferințele lor legate de vacanță. Din aceștia, 1.280 erau proprietari de câini, care și-au exprimat sincer sentimentele privind vacanțele alături de prietenii lor necuvântători.

Raportul arată că „vinovăția stăpânilor de animale” influențează deciziile de vacanță din Marea Britanie, șapte din zece proprietari de câini recunoscând că se simt vinovați când pleacă fără animalul lor. Impactul emoțional este vizibil și pe Reddit, unde un utilizator scria: „El e cel mai bun prieten al meu și mă simt foarte trist că stăm separați o săptămână.”

Raportul evidențiază faptul că vacanța tradițională de familie nu mai este considerată completă fără un companion patruped. 75% dintre părinții care dețin animale și au copii între 0 și 12 ani spun că se simt vinovați când pleacă în concediu fără animal, ceea ce arată cât de mult sunt considerați câinii parte a familiei, notează Life Companion.

Vacanțele prietenoase cu animalele câștigă popularitate

Preferințele de vacanță ale britanicilor se schimbă, mai mult de jumătate (52%) alegând acum destinații la mare sau pe litoral, iar 46% preferă să rămână în Marea Britanie. Această tendință face mai ușor pentru proprietari să-și ia câinii cu ei.

Mai mult, peste o treime dintre britanici (37%) consideră că facilitățile și destinațiile prietenoase cu animalele sunt un criteriu important atunci când își rezervă vacanța, reflectând cererea în creștere pentru opțiuni de călătorie care includ întreaga familie, inclusiv animalele.

Hannah Evans, Marketing Manager la Away Resorts, spune: „Alegerea unei destinații de vacanță este o decizie importantă și, tot mai des, aceasta include și animalele noastre de companie. Pentru mulți proprietari de câini, vinovăția de a-i lăsa acasă poate strica bucuria unei vacanțe înainte să înceapă. Vacanțele în Marea Britanie oferă tot ce e mai bun: plaje frumoase, locații spectaculoase la mare sau escapade la țară, la doar câteva ore distanță.

„Vacanțele acasă elimină stresul călătoriilor cu avionul și facilitează luarea câinilor cu noi, fără despărțiri dificile și griji despre cum se descurcă acasă. Tot mai multe familii aleg vacanțe prietenoase cu câinii în Marea Britanie, astfel încât fiecare membru al familiei, inclusiv companionii patrupezi, să se bucure împreună de timp de calitate.”