OSHA investighează două explozii la echipamentele unei fabrici de hrană pentru animale din Janesville, Wisconsin, după ce conducerea companiei a oferit „cooperare minimă” autorităților locale.

Administrația pentru Securitate și Sănătate în Muncă (OSHA) a demarat o anchetă la fabrica NaturPak din Wisconsin, după două explozii industriale produse în cinci săptămâni, care au lăsat mai mulți angajați cu răni grave, punându-le viața în pericol.

Potrivit Poliției din Janesville, OSHA investighează incidentul recent de la NaturPak, după cele două accidente industriale care au avut loc în ultimele săptămâni, notează Pet Food Industry.

Explozia din 18 martie

Pe 18 martie, o explozie legată de echipamente a avut loc la fabrica companiei din Janesville. Doi angajați au fost transportați cu avionul la spitale, cu răni care le puneau viața în pericol, iar un al treilea a fost dus cu ambulanța la un spital local cu răni mai puțin grave. Poliția nu a oferit actualizări privind starea angajaților.

Explozia din 11 februarie

Incidentul din martie urmează unei explozii anterioare, produsă în aceeași locație. Potrivit Pompierilor din Janesville, aceștia au intervenit după o explozie, pe 11 februarie, cauzată de „supra-presiunea aburului”. O persoană a fost transportată la un spital local, iar o a doua a fost dusă cu MedFlight la UW Hospital Burn Center din Madison, Wisconsin.

Cooperare limitată din partea conducerii

Poliția din Janesville a declarat că managerii de la NaturPak au oferit „cooperare minimă” în timpul anchetelor. În urma incidentului din 11 februarie, un raport al poliției menționa că un manager le-ar fi spus angajaților să nu vorbească cu autoritățile.

Ancheta OSHA

OSHA va conduce investigația pentru a stabili cauza principală a ambelor explozii, va verifica respectarea reglementărilor privind siguranța la locul de muncă și va implementa măsuri care să prevină incidente viitoare. Nu este încă clar dacă cele două explozii sunt legate între ele.

Despre NaturPak

NaturPak este un co-producător de hrană stabilă pe raft, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Produsele pentru animale includ hrană umedă, de calitate pentru consum uman, stabilă pe raft. Compania se specializează în ambalaje Tetra Recart și oferă servicii complete, de la cercetare și dezvoltare, achiziția ingredientelor, până la ambalare, pentru brandurile care caută alternative eco-friendly și fără BPA la conserve și borcane.