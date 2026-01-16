Un medic veterinar atrage atenția că vapatul în locuință poate afecta serios sănătatea animalelor de companie. Deși milioane de persoane folosesc dispozitivele de tip e-cigarette în confortul propriului cămin, acest obicei poate provoca vărsături, boli respiratorii și chiar cancer la câini, pisici și alte animale.

Riscurile vapatului pentru sănătatea animalelor de companie

Potrivit Catherine Burke, chirurg veterinar la PDSA, vaporizarea în preajma animalelor poate cauza:

Salivație excesivă

Probleme ale pielii și alergii

Iritații oculare

Boli de inimă și respiratorii

Cancer

Pisicile, de exemplu, sunt predispuse la astm, iar starea lor de sănătate poate fi agravată dacă ling vaporizatorul sau particulele de pe blana lor. Câinii, la rândul lor, pot dezvolta bronșită, notează The Sun.

„Am avertizat întotdeauna asupra efectelor fumatului pasiv asupra animalelor,” explică Catherine. „La oameni, fumatul electronic este asociat cu probleme respiratorii și tipuri de cancer, inclusiv pulmonar, nazal și oral. Nicotina este extrem de toxică pentru animale. În plus, vaporii conțin chimicale care pot irita căile respiratorii sensibile ale animalelor.”

Alte animale vulnerabile

Pe lângă pisici și câini, păsările și animalele mici (iepuri, rozătoare) sunt deosebit de sensibile la vaporii de e-cigarette.

„Dacă cineva vapează în casă alături de pisica sa, există un risc real,” adaugă Catherine. „Poate provoca probleme respiratorii și există studii care sugerează un posibil risc de cancer. Mai mult, animalele pot mușca sau înghiți părți ale dispozitivului, inclusiv lichidul sau bateria, ceea ce poate fi extrem de periculos.”

Semne că animalul tău ar putea fi afectat

Veterinarul recomandă să fii atent la:

Tuse sau respirație șuierătoare

Schimbări în modul de respirație

Comportament neobișnuit

În caz de simptome, trebuie contactat imediat medicul veterinar.

Cum să-ți protejezi animalele

Pentru a minimiza riscurile:

Evită să vapezi în preajma lor .

Aerisește cât mai mult locuința .

. Păstrează dispozitivul și lichidele departe de animale .

. Folosește vape-ul în exterior, dacă este posibil .

. Nu arunca cartușele la îndemâna câinilor sau altor animale.

„Este mult mai sigur să faci casa cât mai liberă de fum și vapori,” explică Catherine.

Studii care confirmă riscurile

Un studiu publicat în Journal of Small Animal Practice a analizat peste 300 de cazuri de câini expuși la lichide și dispozitive de vape între 2011 și 2024. Rezultatele au arătat că, deși multe animale au avut simptome ușoare, unele au suferit intoxicații severe, iar cel puțin un caz s-a soldat cu deces.

Dr. Katharine Nelson, director de practică generală la Royal Veterinary College, spune că unii câini au înghițit chiar baterii, provocând daune interne grave.

Vapatul în casă reprezintă un risc real pentru sănătatea animalelor de companie. Fumatul electronic poate provoca probleme respiratorii, alergii, iritații, intoxicații și chiar cancer. Cel mai sigur este să eviți expunerea animalelor la vapori și să păstrezi dispozitivele departe de ele.