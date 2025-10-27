Veterinarii avertizează: Boala misterioasă de toamnă la câini face ravagii după plimbările în pădure

Veterinarii trag un semnal de alarmă în rândul stăpânilor de câini, după ce în ultimele săptămâni în Marea Britanie s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de boală sezonieră de toamnă la câini – o afecțiune misterioasă care apare adesea după plimbările prin zone împădurite.

Conform datelor recente, căutările pe Google pentru „boala de toamnă la câini” au crescut cu peste 380% într-o singură săptămână, semn că tot mai mulți stăpâni observă simptome îngrijorătoare la animalele lor de companie, notează Dogs Today.

Ce este boala sezonieră de toamnă la câini

Boala sezonieră de toamnă (SCI – Seasonal Canine Illness) este o afecțiune observată în special în lunile octombrie și noiembrie, mai ales după plimbări prin păduri sau zone cu mult frunziș. Cauza exactă nu este încă cunoscută, dar veterinarii suspectează o legătură cu paraziții sau toxinele din mediu.

Simptomele la care trebuie să fii atent

Primele semne pot apărea la 1–3 zile după plimbare. Dacă observi oricare dintre aceste simptome, mergi de urgență la veterinar:

vărsături repetate

diaree severă

pierderea poftei de mâncare

letargie sau slăbiciune bruscă

Dr. Rebecca MacMillan (BVetMed, MRCVS), medic veterinar partener al platformei TrustedHousesitters, explică:

„Pentru că este greu de prezis sau de prevenit, cel mai important lucru este să îți supraveghezi atent câinele după plimbări și să contactezi medicul veterinar imediat ce observi ceva neobișnuit.”

Alte pericole de toamnă pentru câini

Pe lângă boala misterioasă de sezon, toamna vine și cu alte riscuri ascunse pentru prietenii noștri patrupezi:

Ghinda și castanele (conkers) – pot provoca blocaje intestinale și conțin substanțe toxice (aesculină și taninuri) care afectează stomacul, ficatul și rinichii.

Grămezile de frunze – pot ascunde cioburi de sticlă, bucăți de metal sau chiar arici care se adăpostesc.

Căpușele – rămân active în această perioadă, mai ales în zonele umede și împădurite. Verifică blana câinelui după fiecare plimbare.

Fructele căzute din copaci – precum merele sau prunele, pot provoca sufocare, vărsături sau diaree dacă sunt înghițite.

Cum îți poți proteja câinele în sezonul rece

Evită zonele cu frunze ude și păduri dense imediat după ploaie.

Verifică blana și lăbuțele câinelui după fiecare plimbare.

Poți folosi ghete de protecție pentru câini , pentru a preveni contactul cu solul umed sau substanțele toxice.

Asigură-te că microcipul câinelui este actualizat – toamna și iarna, animalele se pot speria de focuri de artificii sau de întuneric și pot fugi.

Nu lăsa câinele să mănânce fructe, ghinde sau castane de pe jos.

