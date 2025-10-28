VIDEO EXCLUSIV | Fiecare viață merită o șansă. Mărturii exclusive din Ucraina, de la primul om din administrație trimis să ajute animalele lovite de război: „Am văzut urmările directe ale războiului. Oamenii nu își mai permit să trateze animalele. Am fost văzuți ca niște salvatori”

Compasiunea nu are granițe. Convinși de asta, mai mulți oameni de bine de la noi din țară au pornit în Ucraina să ajute la tratarea animalelor de peste hotare afectate de războiul crunt care macină țara de mai bine de trei ani. Echipa Roua, formată din dr. Răzvan Șuteu, dr. Emma Stratulat, dr. Andrei Tudorache, Lara Bucur, Maria Taichiș, Tajda Matko și Abigél Bencze au avut o misiune care a durat două săptămâni, în regiunea Lviv. Andrei Tudorache, medic veterinar și consilier la Protecția Animalelor Ilfov a fost primul angajat de la stat din România care a ajuns în Ucraina. Acesta a povestit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, despre ce a trăit acolo.

Multă neputință, animale bolnave

Când echipa a ajuns în Ucraina, în regiunea Lviv, în orașele Brody și Kremenets, dronele rusești tocmai bombardaseră puternic cu doar câteva zile înainte. Peisajul era unul dezolant. Ucrainenii au aflat rapid de existența medicilor români în zonă și au venit într-un suflet să-și trateze animalele. Au găsit acolo, din păcate, foarte mulți căței și pisici pe străzi, victime ale necazului abătut asupra țării în ultimii trei ani.

„Am putut vedea neputința oamenilor și urmările directe ale războiului la adresa lor, dar și a animalelor, pentru că foarte multe animale au fost abandonate din lipsă de resurse, iar oamenii care au în continuare animale nu își mai permit să le trateze, să le sterilizeze”, a povestit Andrei Tudorache.

281 de câini și pisici sterilizați

Echipa Roua a oferit asistentă medicală tuturor patrupedelor care aveau nevoie de tratament, dar și medicamente. În plus, pentru a preveni înmulțirea necontrolată a animalelor abandonate au fost sterilizați 281 de câini și pisici. Medicii români au fost impresionați de felul în care au fost primiți de ucraineni.

„Noi am fost văzuți ca niște salvatori. Oamenii au fost foarte recunoscători, ne-au adus ce aveau prin case, un măr, o sticlă de suc, o ciocolată”, a spus Andrei Tudorache.

Misiunea continuă

Și, deși misiunea a fost una extrem de grea, echipa s-a întors cu inima plină de recunoștință și convinsă că a fost numai o etapă a unei meniri cu mult mai complexe – aceea de a ajuta, acolo unde nu mai există speranță. Așa că se regrupează, se strâng fonduri și se plănuiește o nouă campanie.

„Ne dorim să revenim în Ucraina, să strângem cât mai multe resurse și să continuăm în această formulă, pentru că e clar că e nevoie. În acest fel putem să facem o diferență pentru animale și nu numai”, a mai spus Andrei Tudorache.

