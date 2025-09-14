VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice, iar populația este în continuă creștere

Ilha Furtada, o mică insulă din largul coastelor de est ale Braziliei, a devenit cunoscută sub numele de Ilha dos Gatos (trad. rom. – Insula Pisicilor). Aici trăiesc sute de feline abandonate de stăpâni, multe dintre ele transformate în animale sălbatice, supraviețuind cu greu într-un ecosistem care nu a fost niciodată menit să le găzduiască.

O insulă transformată într-un refugiu pentru pisicile abandonate de stăpâni

Pandemia de coronavirus a agravat situația: odată cu pierderea locurilor de muncă și cu presiunea economică enormă, tot mai mulți brazilieni nu și-au mai permis să îngrijească animalele de companie. În lipsa unor soluții, mulți au ales să le lase pe insulă, fie personal, fie plătind pescari să facă asta, notează Business Insider.

Nu există cifre oficiale privind numărul exact al pisicilor de pe insulă. Estimările variază de la 750 de exemplare până la peste 1000. Ce se știe sigur este că numărul lor continuă să crească, mai ales pentru că doar o parte dintre ele sunt sterilizate.

Andrea Rizzi Cafasso, directorul unui adăpost din apropiere, a relatat cum oamenii amenință frecvent că își vor lăsa pisicile pe insulă atunci când adăposturile nu mai au locuri. Astfel, Ilha dos Gatos a devenit o soluție disperată și, din păcate, o capcană mortală pentru multe dintre aceste animale.

Cum au ajuns pisicile pe insulă și cine încearcă să le salveze

Originea coloniilor de pisici de pe insulă rămâne un mister. Unele povești locale spun că ele ar fi fost abandonate de pescari în urmă cu decenii, altele susțin că apariția lor este mai recentă. Cert este că în 2012, medicul veterinar Amélia Oliveira a vizitat insula după ce a primit un videoclip cu pisicile.

Impresionată de situație, ea a început să sterilizeze felinele sălbatice prin organizația sa Veterinarians on the Road, reușind să reducă ritmul înmulțirii. Până la începutul pandemiei, populația era ținută sub control. Pescarii lăsau uneori hrană, iar voluntarii aduceau apă. Dar odată cu izolarea cauzată de COVID-19, pisicile au rămas singure și tot mai vulnerabile.

Foamea, bolile și pericolele naturale

După izbucnirea pandemiei, lipsa hranei a devenit o problemă acută. Pisicile au început să sufere de malnutriție și afecțiuni renale, multe fiind slăbite și incapabile să se apere. În plus, mediul ostil al insulei le-a expus și mai mult pericolelor.

Potrivit Associated Press, grupuri de voluntari au instalat dozatoare de apă și hrană pentru pisicile de pe insulă. Totuși, aceste măsuri au fost doar temporare.

„Avem nevoie de cineva care să ni se alăture pentru a opri această formă de cruzime”, a declarat Joice Puchalski, coordonatoarea unui grup de voluntari care încearcă să ajute pisicile.