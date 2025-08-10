VIDEO | Un bulldog francez fără păr și cu fața ridată, desemnat cel mai urât câine din lume. Povestea Petuniei care a câștigat inimile juriului și premiul de 5.000 de dolari

În orașul californian Santa Rosa, o tradiție neobișnuită atrage anual atenția iubitorilor de animale din întreaga lume: concursul „Cel mai urât câine din lume”. În 2025, titlul a revenit unei participante cu o poveste impresionantă – Petunia, un bulldog francez fără păr, în vârstă de doi ani, ale cărei picioare scurte și față ridată au cucerit atât juriul, cât și inimile spectatorilor.

„Cel mai urât câine” din lume în 2025

Evenimentul are loc încă din anii 1970 și, deși numele este cumva ofensator, intenția este pozitivă: să celebreze unicitatea câinilor și să promoveze adopția. Organizatorii subliniază că „urâțenia” nu este singurul criteriu, ci se evaluează și personalitatea, povestea și farmecul animalelor. Mulți dintre concurenți provin din adăposturi, iar competiția își propune să reamintească oamenilor că pedigree-ul nu definește valoarea unui animal de companie.

Drumul Petuniei către glorie

Povestea Petuniei nu a început pe podium, ci în Las Vegas, într-o locuință aglomerată, unde viața animalelor era departe de a fi fericită. Salvatorii de la organizația Luvable Dog Rescue din Oregon au intervenit și au transportat-o în nord, oferindu-i îngrijirile medicale. Printre acestea, o operație de sterilizare și o intervenție chirurgicală menită să corecteze un palat alungit, o problemă care îi făcea respirația dificilă și dureroasă.

După recuperare, Petunia a descoperit plăcerea plimbărilor pe potecile din Oregon, confortul unei canapele și căldura unui cămin iubitor. Proprietara ei, Shannon Nyman, spune că micuța bulldog este un „suflet blând” care adoră compania altor câini, a pisicilor și, desigur, a oamenilor, transmite The New York Times.

Rivalii din competiție

Anul acesta, Petunia a învins nouă alți competitori. Locul al doilea: Jinny Lu, un pug de cinci ani, cu o limbă strâmbă și proeminentă. După ce a participat fără succes în 2023, a revenit și a câștigat un premiu de 3.000 de dolari. Locul al treilea: Poppy, un câine cu creastă chinezească de șapte ani și aproape lipsit de blană, care a plecat acasă cu 2.000 de dolari.

În trecut, competiția a fost câștigată de câini cu povești la fel de memorabile:

2024 – Wild Thang, un pechinez cu limbă mereu atârnată și ochi strălucitori.

2023 – Scooter, un câine cu blană neagră lucioasă.

2022 – Mr. Happy Face, un metis de Chihuahua cu o înfățișare neobișnuită, asemănătoare cu o hienă sau un babuin.

Premii și recunoaștere

Pe lângă cei 5.000 de dolari primiți, Petunia și Shannon Nyman au câștigat și o excursie la New York, unde vor apărea la emisiunea „Today Show” de la NBC. Chipul câștigătoarei va apărea, de asemenea, pe dozele ediție limitată ale băuturii MUG Root Beer, unul dintre sponsorii oficiali.

Pétunia, une femelle bouledogue français, élue chien le plus laid du monde pic.twitter.com/eNEI6pUziV — BFMTV (@BFMTV) August 9, 2025