Viralul zilei | Un iepure uriaș și pufos „predă” lecții de yoga. Internauții au fost fermecați (VIDEO)

Lecțiile de yoga sunt interesante, dar cu siguranță devin o experiență inedită atunci când în scenă apare un iepure uriaș și pufos care se plimbă printre cursanți. Imaginile cu acesta au devenit virale, iar internauții s-au topic după blănosul simpatic.

Un iepure uriaș și pufos „predă” lecții de yoga

Un clip scurt postat pe Facebook de Daily Mail Animals arată cum un iepure uriaș din rasa English Angora se plimbă nestingherit printr-o clasă de yoga, spre plăcerea cursanților care, deși se pot concentra cu greu la lecții, se simt minunat în compania animalului. Scena simpatică se întâmplă într-o sală din Perth, Australia.

Comentariile sunt care mai de care mai savuroase. În timp ce unii cred că imaginile au fost create cu inteligența artificială, dată fiind apariția inedită a iepurelui, alții au doar cuvinte de laudă la adresa animalului, dar și a celui care îl deține într-o formă atât de bună.

O rasă pretențioasă

Iepurele English Angora este una dintre cele mai spectaculoase, dar și dificil de întreținut rase de iepuri domestici din lume. Originară din Turcia, rasa se diferențiază prin blana sa extrem de lungă, fină, pufoasă și mătăsoasă, care uneori acoperă în întregime fața, urechile și labele animalului. Blana sa fină ca mătasea a dus și la denumirea lânii de Angora.

Este un animal domestic, nu foarte activ, nepotrivit pentru copii, căci se sperie ușor. Este mai degrabă bun pentru persoane liniștite și cunoscătoare în ceea ce privește îngrijirea animalelor. Partea dificilă vine când vorbim despre îngrijirea unui astfel de iepure. Aceștia trebuie periați zilnic, tunși la 2-3 luni și monitorizați pentru ca ochii și urechile să nu fie acoperite de blană. De asemenea, această rasă de iepuri este predispusă la probleme digestive, astfel că are nevoie de o atenție sporită.

