Un cățel din rasa Saint Bernard a devenit cel mai simpatic, dar și cel mai mare hoț al lucrurilor stăpânilor. Uriașul a fost surprins în timp ce fură pantalonii omului său, iar imaginile au stârnit amuzament pe internet.

Un Saint Bernard simpatic a devenit „cel mai mare hoț canin”

Clipul, postat pe 23 februarie, arată cum câinele, pe nume Kingsley, „fură” o pereche de pantaloni de pe caloriferul din casă, apoi fuge în grădină cu ei în gură. În timp ce face asta, stăpânul său, care îl și filmează, îl atenționează să îi dea pantalonii înapoi, dar câinele îl ignoră total, continuând să se distreze cu perechea de blugi.

Desigur că imaginile au făcut deliciul internauților, însă comportamentul lui Kingsley nu este deloc anormal. Este destul de comun ca unii căței să „fure” obiectele stăpânilor atunci când sunt plictisiți sau pur si simplu le place foarte mult mirosul acelor lucruri.

Specialiștii explică faptul că lucrurile ce miros a om pot fi foarte atrăgătoare pentru un câine, iar reacțiile stăpânilor când îi surprind în fapt pot fi și mai distractive decât obiectul în sine. Pentru a evita însă dispariția hainelor sau a obiectelor personale, experții în comportamentele animalelor recomandă să îi oferiți câinelui jucării interesante și multă stimulare mentală și să îl învățați, prin dresaj, să lase obiectele furate atunci când îi cereți, nefăcând din fuga după el pentru a vă recupera lucrurile un joc cu care animalul se poate obișnui.

