Pisicile care se încadrează în această categorie se remarcă prin blana lor cu nuanțe gri-albastru care le oferă o frumusețe ieșită din comun. Nu este de mirare că dorești să ai o asemenea superbitate și, de aceea, astăzi îți prezentăm 10 rase de pisici.

Totuși, trebuie menționat că numai patru rase au numai această nuanță a blănii, dată de două gene, pe când celelalte pot avea blana de diferite culori. Din lista noastră pe care urmează să o vezi mai departe, cele care sunt numai cu blană gri-albastră sunt Albastru de Rusia, Chartreux, Korat și Nebelung.

Firește, nu există pisici care să aibă blana de culoarea pe care o are cerul, ci au o nuanță de gri care duce spre albastru într-o anumită lumină.

Cele mai populare și mai frumoase pisici

Albastru de Rusia

Este cea mai populară rasă de pisică din această categorie. Blana lor scurtă și deasă este strălucitoare și uniformă. Aceste pisici tind să fie gentile, drăguțe și iubitoare cu oamenii pe care îi cunosc, dar timide cu străinii, precizează thesprucepets.com.

De asemenea, trebuie să mai știi că au o speranță de viață lungă, de până la 20 de ani. Nu sunt printre cele mai energice și jucăușe pisici, deci, dacă preferi să ai liniște, această rasă este potrivită pentru tine.

Chartreux

Este o rasă mult mai rară decât Albastru de Rusia și are un corp mai solid, cu picioare subțiri. Din acest motiv, și-a dobândit porecla de „cartof pe scobitori”.

Sunt pisici calme, sociabile și liniștite, care pot trăi până la 15 ani. Aceasta este o altă opțiune excelentă pentru persoanele care preferă ordinea în locul haosului pe care unele feline le pot aduce.

Korat

Dacă îți plac mai mult pisicile suple, atunci această rasă cu blană albastră este ceea ce cauți. Sociabilă, prietenoasă și inteligentă, această pisică creează legături strânse cu oamenii apropiați.

Printre altele, aceste pisici cu blană scurtă și deasă sunt considerate simboluri aducătoare de noroc în Thailanda, iar speranța lor de viață este de 15 ani.

Nebelung

Este o felină cu blană lungă, deasă, ceea ce îi dă un aspect pufos, deci îți va fi imposibil să nu o îndrăgești! Pe deasupra, manifestă multă afecțiune, mai ales pentru oamenii apropiați din familie. Sunt inteligente și curioase, dar, în același timp, sunt timide cu persoanele necunoscute.

Se bucură atât de joacă, cât și de un mediu relaxant, plin de locuri de dormit. Așadar, este important să le asiguri un mediu care să le stimuleze nevoia de joacă, cât și nevoia lor de lenevit. Aceste pisici trăiesc mult, până la 18 ani.

British Shorthair

Această rasă este extrem de populară și poate avea, printre altele, și nuanța de albastru. Are o blană deasă și scurtă, ceea ce le face ușor de întreținut. Sunt pisici calme, dar pot avea multă energie atunci când sunt pui.

O caracteristică ce iese în evidență și le face foarte plăcute este aceea că se împacă bine cu toate persoanele și cu alte animale. Așadar, sunt sociabile, pline de afecțiune și liniștite, mai ales atunci când ajung la maturitate. Este importantă să știi că au o speranță de viață, lungă, de 16 ani.

British Longhair

La personalitate sunt foarte asemănătoare cu pisicile din rasa British Shorthair. Diferența constă în aspect, unde blana lungă, ce poate avea și nuanțele de gri-albastru, este motivul pentru care unele persoane aleg această rasă.

Totuși, la fel ca orice pisică cu blană deasă și lungă, va necesita mai multă întreținere. De asemenea, trăiește până la 15 ani, deci este și ea o pisică longevivă.

American Shorthair

Dacă preferi pisicile jucăușe, atunci felinele din această rasă sunt alegerea perfectă. Pe lângă nivelul lor de energie foarte ridicat, sunt sociabile și afectuoase. Au o blană scurtă, dar este necesară o îngrijire atentă, cu periere săptămânală, pentru că blana este foarte deasă.

Trebuie să le asiguri un mediu care să le stimuleze la joacă. Altfel, cu siguranță își vor găsi singure de lucru. Aceste pisici trăiesc foarte mult, până la 20 de ani, iar odată cu îmbătrânirea, nivelul lor de energie va mai scădea.

Burmeză

Și pisicile din rasa Burmeză pot avea blană în nuanțe de albastru, deși sunt mai populare cele albe. Sunt ușor de întreținut și foarte active, deci au nevoie de jucării și un mediu care să le ofere distracție.

Pe deasupra, sunt foarte prietenoase, inteligente și iubitoare cu oamenii apropiați. Sunt feline longevive și pot trăi chiar mai mult de 17 ani.

Orientală cu păr scurt

Probabil nu le cunoști după nume, dar sigur le cunoști după aspect. Au urechi mari, ca de liliac, suple și fața ascuțită. Au peste 300 de culori și combinații de tipare, inclusiv albastrul. Sunt foarte vorbărețe, pline de energie și se simt cel mai bine atunci când sunt în centrul atenției.

Trăiesc până la 15 ani și, ca să aibă o viață fericită, asigură-le un mediu plin de jucării care să le egaleze pofta de joacă.

Persană

La fel ca pisicile orientale cu păr scurt, și acestea pot avea blana în numeroase culori, printre care și albastrul. Se remarcă foarte ușor și prin blana extrem de lungă și deasă. De asemenea, le recunoști ușor datorită feței turtite și a ochilor mari și expresivi (da, cel mai probabil te judecă).

Deși este o pisică aristocrată, sunt prietenoase, dar preferă un mediu liniștit, unde nu sunt provocate la joc. De aceea, sunt bune pentru casele care au numai adulți și sunt numai pisici de interior. Blana se întreține mai greu și este necesară perierea zilnică. Dacă le asiguri acest mediu, pot trăi 15 ani sau mai mult.